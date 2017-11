TP. HCM lại có người trúng Jackpot 3,6 tỉ đồng

Theo đó, chiếc vẽ may mắn có dãy số: 20 - 24 - 29 - 41 - 47 - 49 và số đặc biệt 22. Với giá trị giải Jackpot 2 là hơn 3,6 tỉ đồng. Đây là lần thứ 5 Jackpot 2 “nổ” trong gần 2 tháng qua.



Chiếc vé trúng thưởng được bán ra chiều 12/11, tại điểm bán vé trên đường Kinh Dương Vương (P. An Lạc, Q. Bình Tân, TPHCM), người may mắn chỉ mua đúng 1 bộ số.



Kể từ ngày ra mắt (1/8) tới nay, sản phẩm xổ số Power 6/55 chưa có người trúng Jackpot 1, với số tiền thưởng cộng dồn đã lên tới hơn 106 tỉ đồng. Giải thưởng này sẽ cộng dồn tới mức tối đa 300 tỷ đồng, sau đó số tiền thưởng vượt sẽ chuyển sang Jackpot 2.

Lê Hữu Việt