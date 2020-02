TPBank dành 3.000 tỷ đồng ưu đãi doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch cúm COVID-19

Quảng cáo

Dịch cúm do COVID-19 đã gây nhiều ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa mới thông báo sẽ triển khai các gói cho vay ưu đãi bằng VND và ngoại tệ với tổng giá trị gần 3.000 tỷ đồng và mức lãi suất giảm từ 1.0% - 1.5% so với biểu lãi suất hiện hành của TPBank nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch cúm do COVID-19 gây ra.

Các đối tượng được hưởng ưu đãi là các khách hàng có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hoá, nguyên vật liệu... bị ảnh hưởng bởi dịch cúm gây ra bởi virus COVID-19. Chương trình được áp dụng từ ngày 12/2 đến hết 30/6/2020.

Bên cạnh đó, TPBank sẽ tiến hành rà soát để đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi dịch cúm nCoV như du lịch, khách sạn, các công ty vận tải lữ hành, các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung quốc và các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa từ Trung Quốc.

Đại diện TPBank cho biết “ngân hàng sẽ xem xét gia hạn nợ, cơ cấu nợ mà không áp dụng lãi phạt, xem xét giảm lãi hoặc kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép không chuyển nhóm nợ với các khách hàng này. Đồng thời, TPBank sẽ tiếp tục xem xét cho vay thực hiện các phương án kinh doanh mới của khách hàng.”

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ xem xét chính sách giảm lãi suất cho các nhóm khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch nCov với mức giảm từ 0.5% - 1% từ nay cho tới hết tháng 6/2020. Đồng thời TPBank sẽ xem xét ân hạn gốc 3 tháng với những nhóm khách hàng mất hoàn toàn nguồn thu do dịch bệnh.

Đây cũng chính là hành động thiết thực của TPBank để khẳng định sự đồng hành, chia sẻ với doanh nghiệp và cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của ngân hàng với xã hội và người dân.

P.V