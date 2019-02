TPHCM, dân tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua vàng

Theo thói quen và tục lệ, để cúng vía Thần tài, ngoài những lễ vật là “tam sên” gồm thịt heo, tôm, trứng hay những thứ bắt buộc phải có trên mâm cúng như vàng mã, mâm ngũ quả thì cá lóc nướng được xem là lễ vật không thể thiếu trong dịp này. Do vậy mà nhiều mặt hàng thực phẩm phục vụ ngày Thần tài nhảy giá chóng mặt. Cụ thể, cá lóc nướng giá 180.000 đồng/con (tăng gấp đôi) so với ngày trước đó; mãng cầu, quýt giá 65.000-80.000 đồng/kg; vạn thọ, hoa đồng tiền, hoa ly giá từ 50.000-100.000 đồng/cây (tăng 100% so với dịp Tết). “Ngày thường thì bán được khoảng 50 con, còn cuối tuần thì bán được gấp đôi. Cả năm chỉ trông đợi vào ngày vía Thần tài, vì lúc nào bếp cũng đỏ lửa, thức suốt đêm để nướng dần, cả con phố nhộn nhịp. Năm nay bán cũng lai rai, chúng tôi đã chuẩn bị cho ngày này khoảng 3.200 con để nướng liên tục”, anh Tâm, thợ nướng tại cửa hàng cá lóc nướng Trung trên đường Tân Kỳ Tân Quý (Q.Tân Phú) cho biết.