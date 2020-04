TPHCM thí điểm mở cửa ngành kinh doanh ít nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Xây Bộ tiêu chí an toàn trong trường học



Liên quan đến việc chuẩn bị cho học sinh đi học lại, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho hay đang triển khai Bộ tiêu chí an toàn trong trường học, gắn với trách nhiệm của phụ huynh, nhà trường và học sinh cũng như chính quyền địa phương trong việc phòng chống dịch COVID-19. Đảm bảo nguyên tắc triển khai từng bước an toàn, an tâm thì học sinh mới đi học trở lại.