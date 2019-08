Trải nghiệm du lịch trọn vẹn cùng Êmm Hotels & Resorts

Vị trí trung tâm

Toạ lạc tại vị trí trung tâm của các điểm đến hàng đầu, lý tưởng để du khách có thể thoả sức khám phá những điểm du lịch hấp dẫn trong khu vực.

Khách sạn ÊMM Hội An

Nằm ngay giữa quận 1 phồn hoa và quận 3 với nhiều điểm tham quan lịch sử, từ khách sạn ÊMM Sài Gòn bạn có thể dễ dàng đi bộ đến những địa danh nổi tiếng như nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập cũng như các nhà hàng, khu trung tâm mua sắm và chợ truyền thống.

Khách sạn ÊMM Huế với vị trí đắc địa trên phố Lý Thường Kiệt sẽ là điểm dừng chân lí tưởng để khám phá lịch sử và văn hóa cố đô độc đáo cùng sông Hương thơ mộng hay kinh thành Huế cổ kính.

Chỉ cách phố cổ Hội An vài phút đạp xe và rất thuận tiện ghé thăm bãi biển Cửa Đại hay An Bàng thơ mộng, du khách lưu trú tại khách sạn ÊMM Hội An có thể hoà mình vào vẻ đẹp vượt thời gian của phố cổ, ghé thăm những điểm tham quan nổi tiếng, các khu mua sắm sầm uất, hay thư giãn bên bờ biển quyến rũ, yên bình.

Khách sạn ÊMM Huế toạ lạc tại 15 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế

Phong cách hiện đại, trẻ trung nhưng ấm cúng và tiện nghi

Trong tiếng Việt, “ÊM” có nghĩa là dịu êm, tĩnh lặng, thanh thản, thân thiện; “M” là viết tắt của Modern, có nghĩa là hiện đại, nhân văn, sáng tạo, hấp dẫn, tươi mới. Sự kết hợp giữa “ÊM” và “M” mang đến giá trị tổng quan hài hòa của ÊMM hứa hẹn những trải nghiệm trọn vẹn cho du khách trong thời gian lưu trú. Giống như tên gọi của mình, các khách sạn thuộc chuỗi ÊMM được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh tế, tối giản, nhưng vẫn tiện nghi với tiện ích đa dạng. Tinh thần tươi trẻ năng động của ÊMM được thể hiện qua sự kết hợp cá tính những tông màu đối nghịch. ÊMM Sài Gòn kết hợp màu xanh lá non và hồng cánh sen thể hiện nhiệt huyết của thành phố phồn hoa, ÊMM Huế kết hợp màu xanh ngọc và màu tím đặc trưng của cố đô, ÊMM Hội An kết hợp màu xanh ngọc và vàng tươi gợi nhớ đến nét cổ kính của phố Hội. Tất cả hoà quyện với nhau mang đến vẻ đẹp phóng khoáng và mới mẻ, không gian thư giãn, thoải mái, đầy cảm hứng cho du khách lưu trú tại khách sạn.

Phòng Premier Triple tại khách sạn ÊMM Hội An Đến với chuỗi khách sạn ÊMM, du khách thường không bỏ qua cơ hội ghé thăm nhà hàng Spice Việt để khám phá và thưởng thức những món ăn tinh túy của các vùng miền trên dải đất hình chữ S. Với phương châm sử dụng nguyên liệu tươi sạch xuất xứ từ các nông trại địa phương Spice Việt đem đến những món ăn thuần Việt không chỉ ngon miệng, đẹp mắt mà còn tốt cho sức khoẻ. Thiết kế nội thất sử dụng tông nâu trầm mộc mạc của gỗ điểm xuyết màu xanh tươi mát của cây xanh tạo nên một không gian thanh lịch và ấm cúng. Một điều hay khác làm cho Spice Việt trở nên độc đáo và khác biệt với các nhà hàng ẩm thực Việt Nam khác chính là những món ăn sáng tạo (fusion) được chế biến với công thức tinh tế và độc quyền của đầu bếp khiến trải nghiệm ẩm thực tại Spice Việt luôn mới lạ và hấp dẫn.

Nhà hàng Spice Việt Hội An Dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, tận tâm, chú ý đến từng chi tiết Với mong muốn mang lại cho khách hàng những trải nghiệm khó quên, ÊMM Hotels & Resorts không chỉ chú trọng vào cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại, tại đây, trải nghiệm khách hàng mới chính là ưu tiên hàng đầu của đội ngũ nhân viên. Đến với ÊMM, văn hóa dịch vụ tận tâm được thể hiện từ khi khách đặt phòng đến khi ra về, khiến khách luôn cảm thấy được chăm chút nhưng vẫn được tôn trọng không gian riêng tư của mình. Những bình luận của khách hàng trên Tripadvisor - kênh thông tin du lịch lớn nhất Thế giới hay các kênh mạng xã hội là minh chứng thực tế cho dịch vụ khách hàng đến từ trái tim của ÊMM. Tiếp sức cho chuyến du lịch hè này của bạn thêm hoàn hảo và trọn vẹn, ÊMM Hotels & Resorts mang đến chương trình ưu đãi “Giá sốc trốn hè – Đi luôn và ngay” với nhiều gói dịch vụ hấp dẫn chỉ từ 1,000,000 VNĐ áp dụng đến hết ngày 30/9/2019. Chi tiết xem tại: http://megasales2019.tmgroup.vn/vn/Khach-san-3-sao-p1.html Chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng ÊMM ÊMM Hotels & Resorts (www.emmhotels.com) là chuỗi khách sạn & khu nghỉ dưỡng 3 và 4 sao tiêu chuẩn quốc tế được quản lý bởi TMG – tập đoàn hàng đầu châu Á về các lĩnh vực kinh doanh như: quản lý điểm đến, khách sạn, hàng không và kinh doanh trực tuyến. Có thể kể đến các thương hiệu đã khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực khách sạn và vận chuyển của TMG bao gồm: chuỗi khách sạn và nghỉ dưỡng 4 sao Victoria, hàng không thủy phi cơ Hải Âu , khách sạn Mai Châu Lodge và các tàu du lịch như Emeraude và L'Azalee.Thương hiệu ÊMM hiện đã có mặt ở 3 thành phố lớn Hồ Chí Minh, Hội An và Huế.

P.V