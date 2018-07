Trạm BOT có giang hồ khoe ‘của quý’ vẫn đang tháo khoán

Chiều 30/7, ông Trịnh Xuân Nam, Giám đốc Cty TNHH MTV Tasco 6 (đơn vị quản lý Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc, Nam Định) cho biết, những ngày qua một số lái xe tập trung ngồi tại trạm thu phí để phản đối trạm hoạt động. Việc này khiến đơn vị vận hành trạm chưa thể thu phí trở lại.

Trong khi đó, phía Công an huyện Mỹ Lộc cho hay, lực lượng công an chỉ can thiệp khi việc phản đối của các lái xe có hiện tượng gây rối, hoặc gây ùn tắc giao thông. Còn việc lái xe ngồi ở trạm để nêu ý kiến phản đối trạm thu phí thì các lực lượng không can thiệp.

Từ sáng 26/7 tới nay, các lái xe đã tập trung liên tục tại Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc để phản đối trạm thu phí này.

Tài xế bao vây phản đối trạm BOT Mỹ Lộc Trong ngày 26/7, hàng chục ô tô đã tập trung tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (Nam Ðịnh) để phản đối trạm thu phí này, khi họ cho rằng, mình không đi đường BOT nên không đồng ý trả phí . Còn đại diện Công ty Cổ phần Tasco thì khẳng định, dù có xe tập trung phản đối trạm thu phí nhưng chỉ một số thời điểm đường qua trạm bị ùn ứ. Trong ngày 26/7, việc thu phí vẫn diễn ra. Trong tuyến Quốc lộ 21B - đoạn Phủ Lý (Hà Nam) tới nút giao Quốc lộ 10 (TP Nam Định) dài khoảng 25km, nhưng có tới 3 dự án khác nhau xen kẽ, lẫn lộn. Cũng vì lý do này, đã dẫn tới những phản đối của lái xe với Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc.

Cụ thể, Dự án BT (xây dựng – chuyển giao) dài hơn 21,2km, tổng mức đầu tư 3.721 tỷ đồng. Tuyến đường này do Cty CP Tasco làm chủ đầu tư, và hiện ngân sách nhà nước đã hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi cho nhà đầu tư.

Dự án thứ 2 là BOT, dài 3,9km, nối dài Quốc lộ 21B, từ trạm thu phí Mỹ Lộc tới Quốc lộ 10 (ngã 4 BigC Nam Định). Dự án BOT này còn hợp phần là đoạn đường nối Quốc lộ 21B sang Quốc lộ 21A, dài 550m. Tổng vốn đầu tư dự án là 487 tỷ đồng, và sử dụng trạm thu phí Mỹ Lộc để thu hồi vốn dự án.

Dự án thứ 3, trong đoạn tuyến 3,9km trên có 6 làn xe (3 làn mỗi bên), chủ đầu tư Tasco chỉ bỏ tiền làm 4 làn đường phía ngoài (mỗi bên 2 làn), vỉa hè mỗi bên rộng 6m, giải phân cách giữa rộng 20,5m, cùng 2 cầu trên tuyến. Riêng 2 làn sát giải phân cách giữa (mỗi bên đường 1 làn xe rộng 5m) lại là đường được đầu tư bằng ngân sách tỉnh Nam Định (còn gọi dự án đường 5m), với số vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng, cũng do Tasco làm nhà thầu thi công.

Do chồng chéo giữa các dự án khác nhau dùng vốn nhà nước và nhà đầu tư dẫn tới các tranh cãi tại Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc thời gian qua. Ảnh: L.H.V. Toàn dự án BOT được nhà nước hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng, Tasco được sử dụng tiền thu phí trên tuyến Quốc lộ 21A (giai đoạn 2009-2012) để đầu tư đoạn tuyến trên Quốc lộ 21B.

Điều này dẫn tới thực tế, nếu các phương tiện sử dụng Quốc lộ 21B đi từ Phủ Lý về TP Nam Định và ngược lại sẽ phải trả phí sử dụng đường BOT tại Trạm Mỹ Lộc. Trong khi, trên thực tế hầu hết tuyến đường xe qua được làm bằng ngân sách nhà nước, chỉ một phần đường đầu tư BOT.

Phần đường BOT ở đây, theo lý giải của Tasco, nếu xe không đi vào 4 làn đường phía ngoài do Tasco đầu tư (chỉ đi 2 làn giữa), xe vẫn phải qua 2 cầu trên tuyến đường 3,9km, những đoạn quay đầu xe, và phần nền dưới của đường trước khi dùng ngân sách nhà nước xén giải phân cách làm thêm 2 làn xe giữa. Những phần này do Tasco đầu tư, nên lái xe vẫn phải trả phí.

“Những điều trên dẫn tới các tranh luận hiện nay. Nhưng nếu có đi trên làn đầu tư bằng ngân sách nhà nước thì vẫn phải qua một số vị trí đầu tư BOT, như 2 cầu trên tuyến, nền đường, đoạn cua, nên vẫn phải trả phí”, ông Nguyễn Trọng Phú, Trưởng phòng Kinh doanh (Tasco 6 – đơn vị khai thác tuyến đường) cho biết.

Hiện mức phí xe qua Trạm BOT Mỹ Lộc với xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt là 30.000 đồng/lượt; giá vé cao nhất là 160.000 đồng/lượt với xe tải từ 18 tấn trở lên, container từ trên 40 fit.

Trước đó, chiều 22/7, khi một thanh niên xăm trổ chửi bới, lăng mạ, và có hành vi tục tĩu với một hành khách nữ qua trạm không trả phí vì cho rằng mình chỉ đi đường đầu tư từ ngân sách nhà nước. Đối tượng này sau đó được xác định là Hoàng Văn Hậu (28 tuổi, ở Nam Trực, Nam Định). Được biết, Hậu từng có tiền án, mới ra tù chưa lâu.

Lê Hữu Việt