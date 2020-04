Tránh 'mất tiền mua bực' khi đặt vé máy bay sau cách ly xã hội

Quảng cáo

Khách chịu rủi ro



Những ngày qua, rất nhiều người mua vé máy bay đi nội địa dịp này than phiền vì chính sách đổi, hoàn vé của một số hãng hàng không trong trường hợp chuyến bay bị hủy.



Theo anh Phạm Văn Đức (Hà Nội), anh đặt vé của 1 hãng cho chặng Hà Nội – TPHCM khởi hành ngày 27/4. Bất ngờ, ngày 23/4, anh nhận được tin nhắn của hãng thông báo huỷ chuyến và yêu cầu khách thực hiện các thủ tục đổi hoặc bảo lưu vé để dùng sau.



Điều anh Đức băn khoăn hơn nữa, là dù chuyến bay anh đặt vé bị hủy, nhưng cùng giờ đó vẫn có 1 chuyến bay thực hiện bán vé trên hệ website của hãng.



“Hãng đưa ra 2 lựa chọn cho khách, là bảo lưu để dùng sau trong thời hạn 1 năm, hoặc đổi vé cho chuyến mới và bù phần chênh lệch. Mình yêu cầu hãng đổi vé sang chuyến khác cùng ngày như trước đây hãng vẫn làm, nhưng lần này hãng không đổi, mà khách phải tự đổi. Trong khi các chuyến bay còn lại chỉ còn vé giá cao, thậm chí đắt gấp đôi vé mình đã đặt, phần chênh lệnh đó mình phải trả, tính ra phải mua vé 2 lần. Nếu chọn bảo lưu thì chấp nhận cho hãng tạm vay tiền của mình, còn mình phải bỏ tiền mua vé mới để được giá rẻ hơn. Bức xúc mà không làm gì được vì hãng lấy lý do chuyến bay hủy do dịch bệnh”, anh Đức phản ánh.

Không ít khách mua vé máy bay trong giai đoạn sau khi hết cách ly xã hội gặp phiền hà do chuyến bay bị huỷ. Ảnh tin nhắn hãng hàng không gửi cho khách hàng.



Ngoài ra, dù các đường bay đã được nối lại, nhưng Cục Hàng không vẫn yêu cầu các hãng phải sắp xếp khách ngồi cách nhau 1 ghế trống. Tức chỉ được khai thác tối đa 2/3 số ghế theo thiết kế, nên không loại trừ 1 số khách bị cắt lại.



Sau khi nhiều hành khách than phiền, được biết, các hãng đã bắt đầu nghiên cứu lại chính sách hoàn, đổi vé cho khách trong trường hợp chuyến bay bị hủy. Có hãng đã cho phép khách bị hủy chuyến được đổi sang chuyến bay khác và không mất thêm tiền chênh (trường hợp vé chuyến bay đổi cao hơn vé đã mua).



Do đó, lời khuyên cho hành khách lúc này là cân nhắc kỹ việc đi lại, tìm hiểu kỹ về thông tin chuyến bay, thời gian bay, đặc biệt là chính sách hoàn, đổi vé trong trường hợp chuyến bay bị huỷ của các hãng. Vì trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, rất khó nói trước về lịch bay, và mỗi hãng thường có các chính sách hoàn, đổi vé hủy khác nhau.



Hàng không bán vé tháng



Điều cần nhất với các hàng không hiện nay là dòng tiền mặt, giải pháp được các hãng cùng lựa chọn là tung các gói vé máy bay theo tháng (tương tự thẻ xe buýt tháng) để huy động vốn từ khách hàng. Đổi lại, khách hàng sẽ mua được vé giá ưu đãi.



Vietjet Air là hãng hàng không đầu tiên tung ra hình thức bán vé dưới dạng thẻ bay, mua 1 lần và không giới hạn số lần bay trên toàn mạng bay nội địa của hãng. Hãng này đưa ra 2 loại thẻ, loại thẻ mệnh giá gần 9 triệu đồng bay không giới hạn tất cả chặng bay nội tới hết tháng 9/2020, loại thẻ mệnh giá gần 17 triệu đồng với lịch bay không giới hạn tới hết năm 2021.



Ngay sau đó, Bamboo Airways tung ra thẻ bay với giá từ 9,8 triệu đồng không giới hạn số lần bay tới hết ngày 28/10, kết hợp với khuyến mại nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, giá vé trọn gói của 2 hãng trên chưa bao gồm thuế, phí, không áp dụng với lịch bay các ngành lễ, tết.



Vietnam Airlines (VNA) cũng không đứng ngoài cuộc, khi mở rộng sản phẩm Flight Pass - Vé rẻ cả gói (thử nghiệm từ tháng 7/2019). Theo đó, hành khách đều có thể mua 1 lần cho nhiều chặng bay của hãng khai thác (trừ đường bay đi/đến Nhật Bản); số lượng chuyến bay tối thiểu là 4 chuyến và tối đa 1.000 chuyến, thời gian bay từ 1-12 tháng theo nhu cầu của khách. Đặc biệt, mỗi gói cho phép tối đa 400 người cùng sử dụng. Giá vé gói đã gồm tiền vé máy bay, thuế, phí, phụ thu... Chẳng hạn, chặng Hà Nội – TPHCM, nếu mua 10 chuyến cho 1 khách, thời hạn bay trong 6 tháng, có giá từ 9,5 triệu đồng (đã gồm thuế phí, mỗi chặng 950 nghìn đồng).



Một chuyên gia hàng không cho biết, theo quy định, trường hợp chuyến bay bị hủy do dịch bệnh là lý do bất khả kháng, trách nhiệm của hãng với khách chỉ mang tính thiện chí, và tùy vào điều kiện hạng vé khách đã đặt. Có khách mua vé khuyến mại với giá rẻ, thì điều kiện đổi, hoàn cũng khắt khe hơn, thậm chí không được phép đổi.Ngoài ra, dù các đường bay đã được nối lại, nhưng Cục Hàng không vẫn yêu cầu các hãng phải sắp xếp khách ngồi cách nhau 1 ghế trống. Tức chỉ được khai thác tối đa 2/3 số ghế theo thiết kế, nên không loại trừ 1 số khách bị cắt lại.Sau khi nhiều hành khách than phiền, được biết, các hãng đã bắt đầu nghiên cứu lại chính sách hoàn, đổi vé cho khách trong trường hợp chuyến bay bị hủy. Có hãng đã cho phép khách bị hủy chuyến được đổi sang chuyến bay khác và không mất thêm tiền chênh (trường hợp vé chuyến bay đổi cao hơn vé đã mua).Do đó, lời khuyên cho hành khách lúc này là cân nhắc kỹ việc đi lại, tìm hiểu kỹ về thông tin chuyến bay, thời gian bay, đặc biệt là chính sách hoàn, đổi vé trong trường hợp chuyến bay bị huỷ của các hãng. Vì trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, rất khó nói trước về lịch bay, và mỗi hãng thường có các chính sách hoàn, đổi vé hủy khác nhau.Điều cần nhất với các hàng không hiện nay là dòng tiền mặt, giải pháp được các hãng cùng lựa chọn là tung các gói vé máy bay theo tháng (tương tự thẻ xe buýt tháng) để huy động vốn từ khách hàng. Đổi lại, khách hàng sẽ mua được vé giá ưu đãi.Vietjet Air là hãng hàng không đầu tiên tung ra hình thức bán vé dưới dạng thẻ bay, mua 1 lần và không giới hạn số lần bay trên toàn mạng bay nội địa của hãng. Hãng này đưa ra 2 loại thẻ, loại thẻ mệnh giá gần 9 triệu đồng bay không giới hạn tất cả chặng bay nội tới hết tháng 9/2020, loại thẻ mệnh giá gần 17 triệu đồng với lịch bay không giới hạn tới hết năm 2021.Ngay sau đó, Bamboo Airways tung ra thẻ bay với giá từ 9,8 triệu đồng không giới hạn số lần bay tới hết ngày 28/10, kết hợp với khuyến mại nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, giá vé trọn gói của 2 hãng trên chưa bao gồm thuế, phí, không áp dụng với lịch bay các ngành lễ, tết.Vietnam Airlines (VNA) cũng không đứng ngoài cuộc, khi mở rộng sản phẩm Flight Pass - Vé rẻ cả gói (thử nghiệm từ tháng 7/2019). Theo đó, hành khách đều có thể mua 1 lần cho nhiều chặng bay của hãng khai thác (trừ đường bay đi/đến Nhật Bản); số lượng chuyến bay tối thiểu là 4 chuyến và tối đa 1.000 chuyến, thời gian bay từ 1-12 tháng theo nhu cầu của khách. Đặc biệt, mỗi gói cho phép tối đa 400 người cùng sử dụng. Giá vé gói đã gồm tiền vé máy bay, thuế, phí, phụ thu... Chẳng hạn, chặng Hà Nội – TPHCM, nếu mua 10 chuyến cho 1 khách, thời hạn bay trong 6 tháng, có giá từ 9,5 triệu đồng (đã gồm thuế phí, mỗi chặng 950 nghìn đồng).

Lê Hữu Việt