Trao 10 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây, sửa chữa nhà ở cho 200 hộ nghèo Điện Biên

Tại đây, Vietcombank đã trao 10 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 200 hộ nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc.Đến dự buổi làm việc về phía Bộ Công an có Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía đại diện đơn vị liên quan có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và đại diện lãnh đạo các Ngân hàng Thương mại tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội cho huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Đại diện Vietcombank, đồng chí Nghiêm Xuân Thành – UV BCH Đảng bộ Khối DN TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tham dự buổi làm việc và trao tặng kinh phí hỗ trợ cho lãnh đạo huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Nhằm phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy Điện Biên đã quyết liệt chỉ đạo Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an tham mưu, đề xuất chủ trương triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, gặp nhiều khó khăn tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Toàn cảnh buổi làm việc. Theo báo cáo, đến ngày 10/3/2020 đã hoàn thiện 291 nhà, đang thi công 306 nhà, vận chuyển nguyên vật liệu cho 160 nhà. Như vậy, số nhà đã hoàn thiện và đang thi công, tập kết nguyên, vật liệu chuẩn bị thi công là 757 nhà, chiếm 65,76% tổng số hộ thuộc diện hỗ trợ.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, trong nhiều năm qua, ngành Ngân hàng đã tham gia cùng với các cấp, các ngành thực hiện công tác an sinh xã hội tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, người nghèo và các gia đình thương bình liệt sỹ, có công với Cách mạng. Tính riêng trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ năm 2015 đến năm 2020, ngành Ngân hàng đã thực hiện các công tác an sinh khoảng 120 tỷ đồng. Đặc biệt đồng hành cùng ngành Công an thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đây là chương trình an sinh xã hội có tính bền vững rất cao, qua đó góp phần giúp cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định ngành Ngân hàng sẵn sàng tiếp tục phối hợp, đồng hành với ngành Công an thực hiện các nhiệm vụ chung mà Đảng, Nhà nước giao phó, đặc biệt trong việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội thời gian tới.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (bên phải) trao biển tượng trưng 10 tỷ đồng kinh phí ủng hộ thực hiện chủ trương xây dựng, sửa chữa nhà cho 200 hộ nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng có mặt tại buổi làm việc đã đồng lòng chia sẻ, ủng hộ Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên trong triển khai thực hiện giai đoạn 1 của chương trình xã hội, từ thiện đầy ý nghĩa này. Để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình để góp phần nhanh chóng hoàn thành giai đoạn 1 trong tháng 3/2020. Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (Thứ 6 từ trái sang) và Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng (thứ 5 từ trái sang) chụp ảnh cùng một số đại biểu dự buổi làm việc

