Triệu hồi gần 180 xe Audi A7, A8 và Q7 'có vấn đề' tại Việt Nam

Theo đó, có 182 xe Audi tại Việt Nam bị triệu hồi lần này, do có nguy cơ lọt mùi xăng vào khoang lái. Trong đó, gồm 37 chiếc A7 Sportback Quattro, 78 chiếc A8L Quattro và 67 xe Q7 Quattro.Tất cả đều sử dụng động cơ xăng 3.0L TFSI và được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 1/2013 đến hết 30/12/2018.Nguyên nhân được xác định là có lỗi trong quá trình hàn ma sát sản xuất chi tiết đường ống áp suất thấp, dẫn đến giảm độ kín khít của mối hàn, gây ra rò rỉ nhiên liệu tại vị trí nắp của đường ống áp suất thấp. Trong một số trường hợp đặc biệt, mùi nhiên liệu có thể lọt vào trong xe.Thời gian bắt đầu tiến hành triệu hồi từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 22/4/2021. Dự kiến mất khoảng 3 giờ cho mỗi lần kiểm tra và sửa chữa.Tới nay, Audi chưa ghi nhận trường hợp gây mất an toàn hay cháy nổ xay ra trên các mẫu xe liên quan đến đợt triệu hồi này.Đối với các mẫu A7 Sportback TFSI Quattro, A8L TFSI Quattro, và Q7 TFSI Quattro không được nhập khẩu chính thức nhưng có thời gian sản xuất trùng với các mẫu xe trong đợt triệu hồi lần này, Audi Việt Nam (nếu được yêu cầu) sẽ hỗ trợ liên hệ với Audi AG để có thêm thông tin cũng như để thực hiện kiểm tra/thay thế phụ tùng nếu được chấp thuận.Trước đó, cuối năm 2018, Audi Việt Nam cũng phải triệu hồi đối 103 xe hạng sang Audi A6 do dính lỗi túi khí an toàn Takata.

Lê Hữu Việt