Trình dự thảo quy định xe đưa đón khách sau vụ học sinh trường Gateway tử vong

Quảng cáo

Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Dự thảo lần thứ 10 Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó bổ sung điều kiện về kiểm soát xe để tránh bỏ quên hành khách trên xe.Dự thảo được trình Thủ tướng chỉ 3 ngày (ngày 9/8) sau khi xảy ra vụ việc 1 học sinh 6 tuổi tử vong trên xe đưa đó của trường GateWay (Hà Nội, xảy ra ngày 6/8).Theo đó, Bộ GTVT đề xuất bổ sung Quy trình bảo đảm an toàn giao thông với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.Trong Quy trình, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách phải có phương án kiểm soát để bảo đảm không bỏ quên hành khách trên xe khi kết thúc hành trình; Tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho lái xe.Ngoài ra, đơn vị kinh doanh cũng phải có Quy trình đảm bảo an toàn giao thông để theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động. Thực hiện kiểm tra điều kiện an toàn giao thông của xe ô tô và lái xe ô tô trước khi thực hiện hành trình.Doanh nghiệp cũng phải kiểm tra việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc trong ngày của lái xe; chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động của xe ô tô và tài xế khi lái xe.Doanh nghiệp cũng phải bố trí nhân sự để theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô; kịp thời có biện pháp xử lý đối với các trường hợp vi phạm hoặc thông báo đến cơ quan chức năng để xử lý vi phạm theo quy định.Ngoài ra, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển học sinh, sinh viên, trước khi thực hiện hợp đồng phải thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng về Sở GTVT nơi đăng ký hoạt động.Trước đó, chiều 6/8, khi chuẩn bị đưa các học sinh về nhà, giáo viên Trường Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện cháu L.H.L (6 tuổi), học sinh lớp 1 của trường bất tỉnh và tử vong trên xe đưa đón.Ngay sau đó, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã có văn bản yêu cầu Bộ GTVT rà soát các quy định về an toàn và sức khỏe trẻ em trên xe ô tô. Đặc biệt, cần nghiên cứu, bổ sung các quy định pháp luật và hướng dẫn cụ thể đối với xe khách hợp đồng đưa đón học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở.

Lê Hữu Việt