Trình Thủ tướng đề án đấu giá biển số xe đẹp

Thông tin trên được Ủy ban ATGT Quốc gia đưa ra tại Hội nghị trực tuyến sở kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì sáng 5/7.



Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong nửa đầu năm lực lượng công an cả nước đã xử lý trên 2 triệu trường hợp vi pham trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy. Tổng số tiền xử phạt trên 1.200 tỷ đồng.



Thanh tra Bộ GTVT và các đơn vị, địa phương thực hiện gần 36.000 cuộc thanh kiểm tra, xử phạt vi phạm với số tiền hơn 91,7 tỷ đồng.



Bộ Công an đã trình Thủ tướng phê duyệt Đề án thí điểm cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá (đấu giá biển số xe đẹp).



Từ đầu năm 2018 đến nay, các trạm kiểm tra tải trong xe trên cả nước đã tiến hành kiểm tra 92.425 xe, xử lý 8.909 xe vi phạm, tước 2.566 giấy phép lái xe, xử phạt trên 97,3 tỷ đồng.



Về tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông (giảm 6,19% số vụ so với cùng kỳ năm trước), làm chết 4.103 người (giảm 0,75%), bị thương 7.027 người (giảm 11,44%).



Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường sắt, gây bức xúc trong dư luận. Dù hầu hết các vụ tai nạn giao thông đường sắt do các nguyên nhân khách quan (người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định tại đường ngang), nhưng cũng có một số vụ do nguyên nhân chủ quan của tổ chức, cá nhân trong ngành đường sắt.

Lê Hữu Việt