Trúng 500 triệu đồng khi gửi tiết kiệm dịp Tết tại BIDV

Vào ngày 14/02/2019 vừa qua, BIDV đã tổ chức Lễ trao giải đặc biệt của chương trình cho bà Phạm Thị Thu tại Trụ sở BIDV Chi nhánh Gia Lai. Chương trình “Tết yêu thương 2019” vẫn tiếp tục cho tới ngày 28/02/2019, sẽ mang đến cho khách hàng 736.000 cơ hội trúng giải, tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng.

Trong buổi trao giải tại Gia Lai, Ông Trương Vĩnh Minh – Giám đốc BIDV Gia Lai thay mặt BIDV đã trao giải đặc biệt của chương trình là một chiếc ô tô Hyundai Accent 1.4MT trị giá 500 triệu đồng cho khách hàng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Vĩnh Minh cảm ơn sự tin tưởng của quý khách hàng dành cho BIDV; đồng thời nhấn mạnh BIDV đã đang và sẽ không ngừng mang đến cho khách hàng những dịch vụ tiện ích, chương trình khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn.

Bất ngờ khi nhận được giải thưởng lớn, bà Thu chia sẻ: “Tôi xin cảm ơn BIDV đã quan tâm, tạo điều kiện cho chúng tôi an tâm gửi tiền và nhận được những giải thưởng lớn bất ngờ. Qua nhiều năm là khách hàng thân thiết của BIDV chi nhánh Gia Lai, tôi rất hài lòng về phong cách phục vụ khách hàng cũng như sản phẩm tiền gửi tại BIDV, nhân viên của Chi nhánh rất vui vẻ, nhiệt tình và tận tâm. Cuối cùng tôi xin chúc cho BIDV ngày càng phát triển và là nơi giao dịch đáng tin cậy của mọi khách hàng”. Nhân dịp này, bà Thu đã ủng hộ 05 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai với mong muốn chia sẻ may mắn đến những mảnh đời bất hạnh, khó khăn.

Cũng tại lễ trao giải đặc biệt, BIDV chi nhánh Gia Lai đã trao giải May Mắn của chương trình “Tết yêu thương 2019” là 01 sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng cho 01 khách hàng gửi tiết kiệm tại Chi nhánh.

Chương trình Tiết kiệm thẻ cào “Tết yêu thương 2019” sẽ tiếp tục triển khai đến ngày 28/02/2019, khách hàng sẽ có may mắn với 736.000 cơ hội trúng giải với tổng trị giá hơn 18 tỷ đồng được trao đến tận tay khách hàng tại các chi nhánh BIDV trên toàn quốc. BIDV hy vọng đây là những lời tri ân chân thành nhất gửi đến quý khách hàng đã tín nhiệm BIDV. Mong rằng trong thời gian tới, BIDV nói chung và BIDV chi nhánh Gia Lai nói riêng sẽ nhận được nhiều nhiều hơn nữa sự quan tâm từ phía quý khách hàng. Đây sẽ là động lực lớn để BIDV tiếp tục vươn lên chăm sóc khách hàng tốt hơn nữa xứng đáng là ngân hàng dẫn đầu về mọi mặt với phương châm “Chia sẻ cơ hội - Hợp tác thành công”.

BIDV vinh dự là ngân hàng đầu tiên và duy nhất nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (từ năm 2015 đến năm 2019) do tạp chí The Asian Banker bình chọn và là ngân hàng duy nhất đạt giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ Tiêu Biểu nhất 3 năm liên tiếp 2016, 2017 & 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn.

P.V