Trung Nguyên Legend tiếp tục là thương hiệu cà phê số 1 được yêu thích nhất

Duy nhất Trung Nguyên Legend – Hội tụ tinh hoa 3 nền văn minh cà phê thế giới

Tiếp nối các thương hiệu cà phê Trung Nguyên, G7 luôn được yêu thích trong nhiều năm qua, các sản phẩm cà phê năng lượng thuộc thương hiệu Trung Nguyên Legend nổi bật là Trung Nguyên Legend Café Sữa Đá, Trung Nguyên Legend Capsule (viên nén cà phê rang xay), Trung Nguyên Legend Success (hạt rang pha máy) cùng dòng sản phẩm mới nhất Trung Nguyên Legend Cà phê phin giấy với ba hương vị: Vietnamese Blend, Americano và Fusion Blend ra mắt trong năm nay năm đã nhận được sự yêu chuộng của người tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc.

Hoa hậu Giáng My, Á Hậu Hoàng My và Á Hậu Huyền My trải nghiệm cà phê Ottoman – một trong ba nền văn minh cà phê thế giới: Ottoman – Roman – Thiền duy nhất hội tụ ở Trung Nguyên Legend