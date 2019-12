TTC Land tiếp tục tăng cường nhân sự cấp cao đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi toàn

Quảng cáo

Trong chiến lược chuyển đổi toàn diện, chiến lược tái cấu trúc tài chính nhằm xây dựng “cơ cấu tài chính vững mạnh và bền vững” diễn ra mạnh mẽ nhất. Theo đó, hàng loạt chương trình hành động đã được triển khai và mang lại kết quả, cụ thể:

- Báo cáo tài chính quý 3 của TTC Land ghi nhận, chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm 47% so với cùng kỳ. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 8% so với đầu năm làm cho các Chỉ số Nợ vay/Tổng tài sản và Nợ vay/Vốn Chủ sở hữu giảm nhẹ, đang ở mức 0,21 lần và 0,47 lần, tương đương bình quân Ngành. Hiện nay cơ cấu vốn trung bình của các Dự án tại TTC Land chiếm khoảng 20% là Vốn tự có, 35% là Trả trước từ khách hàng và phần còn lại 45% là Vốn vay, góp phần đảm bảo cơ cấu vốn luôn trong mức an toàn

- Hoạt động tái cấu trúc danh mục đầu tư đã có chuyển biến, theo đó TTC Land đã chuyển nhượng Dự án Hải Phòng Plaza và cổ phần tại một số công ty trong tháng 9 và tháng 11/2019.

- Trong chiến lược “chủ động tiếp cận nguồn vốn quốc tế”, tháng 11/2019 ghi nhận cái “bắt tay” giữa TTC Land và Lotte E&C - Hàn Quốc.

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) vừa công bố Quyết định bổ nhiệm ông Lê Trần Hồng Phúc vào vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 9/12/2019, phụ trách mảng đầu tư và nguồn vốn. Ông Phúc là người dày dạn kinh nghiệm và được nhiều công ty “săn đón”.

Tân Phó Tổng Giám đốc TTC Land có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán trong và ngoài nước. Trước khi về TTC Land, ông Lê Trần Hồng Phúc từng giữ vị trí điều hành cấp cao tại các đơn vị: quản lý khối tài chính doanh nghiệp tại đế chế hàng tiêu dùng tỷ USD - Masan Consumer Corporation; quản lý khối thị trường tài chính tại Ngân hàng Vietbank; quản lý nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ tại Siam Commercial Bank Việt Nam. Ông Lê Trần Hồng Phúc là cử nhân Kế toán Kiểm toán, tốt nghiệp Đại học kinh tế TP.HCM, thạc sĩ tài chính chuyên ngành Quản lý nguồn vốn tại Đại học Rennes 1, Pháp. Ông Phúc cũng là một trong số ít những người có chứng chỉ ACI Dealing giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế và là một trong những học viên xuất xắc của chương trình ATTF Bank Management cho các lãnh đạo Ngân hàng tương lai, một chương trình hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Luxembourg và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2017 – 2018, tổ chức tại Việt Nam và Luxembourg. Trong bối cảnh tín dụng vào thị trường bất động sản tiếp tục bị thu hẹp do các thông tư mới liên quan đến đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng, sự tham gia của ông Phúc sẽ giúp TTC Land thúc đẩy việc tìm kiếm các kênh huy động khác thông qua việc phát triển các công cụ tài chính phái sinh. Đồng thời, với cương vị mới, ông Phúc sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm đối tác nước ngoài phù hợp nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào kênh tín dụng truyền thống cũng như tái cấu trúc lại danh mục nguồn vốn của TTC Land theo hướng cân bằng, linh hoạt và dài hạn hơn. 7 tháng kể từ sau ĐHĐCĐ 2018, TTC Land không ngừng triển khai hoạt động chuyển đổi và ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan và phản ứng tích cực trên thị trường. Việc bổ nhiệm nhân sự điều hành cấp cao nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chuẩn bị cho đà tăng tốc, bứt phá trong thời gian tới.

P.V