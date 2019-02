Từ hôm nay có thể mở đường bay thẳng Việt - Mỹ

Như thông tin chúng tôi đã đưa, suốt thời gian qua, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã nhiều lần đánh giá an toàn hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, do Việt Nam phải khắc phục một số tồn tại, hạn chế, nên tới nay mọi việc mới được công nhận.



Với việc được trao chứng chỉ CAT-1, từ hôm nay, các hãng hàng không Việt Nam có thể mở, hoặc liên kết mở đường bay thẳng trực tiếp Việt – Mỹ.



Được biết, hiện một số hãng hàng không của Việt Nam đã tỏ ý quan tâm và tương lai có thể mở đương bay thẳng tới Mỹ - nơi có cộng đồng Việt Kiều khá đông.



Trong đó, đường bay thẳng từ Việt Nam có thể bay tới Los Angeles và San Francisco.



Trước đó, tháng 7/2018, Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ đã có chuyến công tác tới Los Angeles (Mỹ) và làm việc với lãnh đạo thành phố này về hỗ trợ mở đường bay Việt Nam tới đây.



Về hãng hàng không, năm 2018, Vietnam Airlines cũng không giấu diếm khả năng mở đường bay thẳng tới Mỹ, từ việc trang bị loại máy bay cỡ lớn, có tầm bay xa, tới các công tác an toàn khác. Vietnam Airlines đã nộp hồ sơ xin cấp phép bay thương mại lên Bộ GTVT Hoa Kỳ.



Tuy vậy, theo tính toán, Vietnam Airlines sẽ cần khoảng 5-10 năm mới có thể khai thác hòa vốn đường bay này. Khi theo tính toán ban đầu, trong 5 năm đầu khai thác đường bay này sẽ lỗ khoảng 30 triệu USD/năm.



Trước đó, từ năm 2004, Hãng hàng không United Airlines (Hoa Kỳ) đã mở đường bay thẳng San Francisco - TPHCM quá cảnh qua Hongkong. Tuy nhiên, năm 2016 đường bay này đã tạm dừng khai thác, do thị trường chưa tốt.



Từ năm 2012, Việt Nam đã bắt đầu đặt mục tiêu được phê chuẩn CAT-1. Năm 2013, sau khi chuẩn bị xong, FAA đã vào đánh giá kỹ thuật lần đầu và phát hiện 49 điểm chưa đáp ứng, cần khắc phục.



Phải tới năm 2017, Cục Hàng không Việt Nam mới quyết định khởi động lại kế hoạch này, và mời FAA đánh giá lần 2.



Sau khi FAA hoàn tất đợt rà soát kỹ thuật lần 2, cuối tháng 11/2018, FAA đã thực hiện đợt thanh sát chính thức đối với Nhà chức trách hàng không Việt Nam. FAA phát hiện 14 điểm chưa đạt yêu cầu, nhưng đều là vấn đề đơn lẻ, dễ khắc phục.



Và đến nay, nhà chức trách hàng không Việt Nam đã hoàn thiện xong tất cả các điểm chưa đạt sau đợt thanh sát chính thức của FAA, và được phía Hoa Kỳ cấp chứng chỉ CAT-1.



Hiện tất cả quốc gia trên thế giới đều chịu sự giám sát an toàn của ICAO. Riêng Hoa Kỳ có quy định muốn bay đến Mỹ phải chịu Chương trình thanh sát CAT-1 của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Điều này có nghĩa là quốc gia nào bay đến Mỹ phải chịu sự giám sát của cả ICAO và FAA.



Nếu được phê chuẩn CAT-1,, các hãng hàng không của quốc gia đó được quyền mở đường bay đến Mỹ. Đây cũng là khẳng định sự công nhận của quốc tế với Việt Nam.









Lê Hữu Việt