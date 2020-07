Tuồn nhiều tấn dâu tây nghi xuất xứ Trung Quốc vào Đà Lạt

Quảng cáo

Sáng 23/7, Công an huyện Đức Trọng cho biết đang thành lập hồi đồng nhằm truy nguyên nguồn gốc 3,5 tấn dâu tây vừa tạm giữ để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 22/7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đức Trọng phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 3 xe tải (biển số 49C-102.53, 49C-155.54, 49C-100.59) do các tài xế Cao Ngọc Tâm (38 tuổi), Vòng Nhật Phúc (33 tuổi) và Nguyễn Thành Luân (28 tuổi) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 326 thùng xốp có in chữ Trung Quốc, bên trong toàn là quả dâu tây tươi.

Công an kiểm đếm khối lượng dâu tây trên xe tải.

3 tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh xuất xứ nguồn gốc hàng hóa theo quy định. Họ khai được thuê vận chuyển các thùng xốp này từ sân bay Liên Khương (Đức Trọng) lên TP.Đà Lạt, nhưng không biết bên trong có gì. Đội Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời đưa toàn bộ lô hàng trên về trụ sở để điều tra xử lý.

Tiến hành kiểm đếm, cơ quan chức năng bước đầu xác định lô hàng dâu tây vừa bị bắt giữ có tổng khối lượng khoảng 3,5 tấn. Lượng dâu tây này có nhiều kích cỡ, màu sắc khác nhau, phần lớn đựng trong đó các thùng xốp có in chữ Trung Quốc; số khác được đóng gói trong hộp bằng các tông màu đỏ, in chữ Trung Quốc, hình thức khá đẹp.

Dâu tây đựng trong thùng xốp, được vận chuyển bằng đường hàng không.





Theo cán bộ cơ quan điều tra, thời gian gần đây, người dân địa phương phản ánh việc tuồn dâu tây Trung Quốc giá rẻ vào Đà Lạt nhằm đội lốt đặc sản địa phương để bán với giá cao. Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Sân bay Liên Khương khẩn trương xác minh, làm rõ, kịp thời xử lý để bảo vệ người tiêu dùng và thương hiệu dâu tây Đà Lạt.

Đà Lạt đang vào mùa cao điểm du lịch với lượng du khách đến tham quan rất lớn nên nhu cầu tiêu thụ đặc sản dâu tây khá cao. Do sản lượng dâu tây Đà Lạt có hạn nên các đối tượng tuồn dâu tây Trung Quốc giá rẻ vào Đà Lạt, dán nhãn mác dâu tây địa phương để bán cho khách hàng với giá cao.



Kim Anh