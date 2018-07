Tỷ phú Thái tiếp tục 'thay máu' nhân sự cấp cao của Sabeco

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 diễn ra sắp tới, Sabeco sẽ trình cổ đông tờ trình thay đổi kinh doanh với một số ngành nghề sẽ bị loại bỏ...

Lý do được Sabeco đưa ra là do những ngành nghề đó không phải là những ngành nghề kinh doanh chính của Sabeco và trên thực tế, Sabeco chưa từng triển khai các hoạt động kinh doanh nêu trên. Do vậy Sabeco khẳng định việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên không ảnh hưởng đến hoạt động của Sabeco.

Đáng lưu ý, phương án xử lý gần 2.500 tỷ đồng nộp vào ngân sách theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước ban hành hồi tháng 2/2018 chưa được Sabeco đề cập tới.

Năm 2018 là năm đánh dấu dự thay đổi về cơ cấu cổ đông tại Sabeco khi Công ty TNHH Vietnam Beverage đã chính thức tham gia hoạt động quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo tài liệu được gửi tới cổ đông trước kỳ họp, năm 2018, Sabeco đặt kế hoạch lãi sau thuế đạt 4.007 tỷ đồng, giảm 19% so với thực hiện năm 2017.

Lãnh đạo Sabeco lý giải, 2018 là một năm nhiều khó khăn trước áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các hãng bia. Thuế TTĐB tiếp tục tăng thuế suất 5% từ ngày 1/1/2018.

Bên cạnh đó, theo Sabeo giá cả nguyên vật liệu chính sản xuất bia tăng mạnh do ảnh hưởng mùa vụ và thời tiết xấu. Trong khi đó, công ty chưa phát triển sản phẩm ở phân khúc cao cấp để đáp ứng thị hiếu của nhóm dân số trẻ với thu nhập phát triển. Vì vậy, kỳ vọng về lợi nhuận sau thuế 2018 của Sabeco giảm 19% so với năm 2017.