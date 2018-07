USD bất ngờ bật tăng trở lại sau động thái của Mỹ

Ngày 18/8 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (USD) ở mức 22.649 đồng, tăng 6 đồng so với phiên giao dịch ngày trước đó (ngày 17/7). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào ở mức 22.700 đồng và bán ra ở mức 23.050 đồng.

Hầu hết các ngân hàng thương mại tăng nhẹ tỷ giá ngoại tệ USD so với cuối giờ phiên 17/7, phổ biến ở mức 23.010 -23.050 đồng (mua) và 23.080 – 23.101 đồng (bán).

Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD ở mức: 23.010 đồng (mua) và 23.080 đồng (bán). Ngân hàng Viettinbank ở mức 23.005 đồng (mua) và 23.085 đồng (bán). Ngân hàng Sacombank ở mức 23.009 đồng (mua) và 23.101 đồng (bán).

Trước đó, phiên ngày 17/8, đa số các ngân hàng giao dịch tỷ giá USD/VND trên thị trường trong nước ở mức: 22.690 đồng/USD và 22.760 đồng/USD. Tỷ giá ngày 17/8 giảm mạnh đưa đến kỳ vọng giảm giá sâu của đồng USD. Tuy nhiên, chỉ sau 1 phiên giao dịch, đồng USD đã trở lại xu hướng tăng dần. Với mức tăng nhẹ, tỷ giá ngày 18/7 so với với phiên giao dịch đầu tuần (ngày 16/7), giá USD đã giảm 4 đồng.

Một trong những tác động khiến đồng USD trong nước tăng nhẹ khi mở đầu phiên giao dịch ngày 18/8 do đồng USD trên thị trường quốc tế tăng so với nhiều đồng tiền chủ chốt, sau khi Mỹ công bố số liệu thất nghiệp. Theo đó, số lượng người thất nghiệp tại Mỹ trong tuần trước thấp hơn dự báo, trong khi chỉ số sản xuất cao hơn kỳ vọng đã góp phần khiến đồng USD tăng dần. Đồng USD tăng còn do đồng Euro giảm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu thận trọng về kế hoạch tăng lãi suất.

Tốc độ tăng của USD khá chậm do giới đầu tư chưa nhìn thấy khả năng Mỹ tăng lãi suất. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố biên bản cuộc họp trong tháng Bảy cho thấy các nhà hoạch định chính sách gia tăng quan ngại về tỷ lệ lạm phát và một số quan chức kêu gọi ngừng tiến trình nâng lãi suất cho đến tình hình trở nên rõ ràng hơn.

Suốt hơn 2 tháng qua, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 15-25 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Quỳnh Nga