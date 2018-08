USD ngân hàng giảm nhẹ, 'chợ đen' đi ngang

Tỷ giá trung tâm của NHNN công bố ở mức 22.671 VND/USD, giảm 5 đồng so với hôm qua 7/8. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hiện tại là 23.351 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.991 VND/USD.Giá bán USD tại Sở giao dịch NHNN cũng giảm 5 đồng xuống còn 23.305 VND/USD, rẻ hơn khoảng 30-40 đồng so với giá bán của các NH thương mại.So với ngày 7/8, tỷ giá niêm yết trong sáng nay tại các NH biến động nhẹ, chủ yếu trong xu hướng giảm. Cụ thể, NH Vietcombank niêm yết giao dịch ở mức 23.250-23.330 VNĐ/USD (mua vào – bán ra), điều chỉnh giảm 15 đồng ở cả hai chiều; Vietinbank niêm yết giao dịch USD ở mức 23.238 -23.328 VNĐ/USD (mua vào – bán ra), giảm 2 đồng.Tại NH Đông Á điều chỉnh ở mức 23.255-23.330 VNĐ/USD (mua vào – bán ra), điều chỉnh giảm 25 đồng; Techcombank niêm yết ở mức 23.245-23.355 đồng/USD (mua vào – bán ra); Eximbank niêm yết giao dịch USD ở mức 23.230-23.330 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 10 đồng ở 2 chiều mua/bán; BIDV niêm yết giao dịch USD ở mức 23.255-23.335 VNĐ/USD (mua vào – bán ra), giảm 10 đồng.Trên thị trường tự do, giá USD tự do niêm yết ở mức mua vào là 23.510 VNĐ/USD và bán ra ở mức 23.540 VNĐ/USD, không đổi so với ngày 7/8.Theo văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) hôm nay công bố danh sách 279 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng trị giá 16 tỷ USD sẽ bị áp thuế từ ngày 23/8. USTR cho biết chỉ có 5 mặt hàng được loại khỏi danh sách đề xuất hồi giữa tháng 6, nhưng các sản phẩm bán dẫn chiếm danh mục lớn nhất trong số này vẫn sẽ bị áp thuế.Với việc công bố danh sách mới, Mỹ đã áp thuế 25% với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố đòn áp thuế 5 - 25% với 60 tỷ USD hàng của Washington sẽ được tung ra nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa áp thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.Theo các chuyên gia kinh tế, tỷ giá trong nước chịu áp lực lớn từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Khi tỷ giá bị tác động thì ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề về kinh tế vĩ mô, từ hoạt động xuất nhập khẩu đến tâm lý đầu tư, chứng khoán, nguy cơ lạm phát… Nếu leo thang căng thẳng, đồng Nhân dân tệ tiếp tục mất giá thì Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn trước sức ép cạnh tranh.

Uyên Phương