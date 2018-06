USD ngân hàng vượt 22.930 đồng, vàng quay đầu đi lên

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 22/6 là 22.620 đồng một USD, giảm nhẹ 2 đồng. Với biên độ +/-3%, tỷ giá trần - sàn mà các ngân hàng được áp dụng trong khoảng 23.300 - 21.944 đồng.

Trong khi đó, giá USD ngân hàng tiếp tục tăng. Tại Vietcombank, giá mua bán USD hiện quanh 22.860 - 22.930 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua.

Sau hơn một tuần chững lại giữa tháng 6, tỷ giá gần đây đã có dấu hiệu tăng trở lại và xác lập mốc cao nhất từ đầu năm. USD tự do đã vượt 23.100 đồng.

Trong báo cáo mới đây, Công ty chứng khoán TP HCM (HSC) cho rằng tỷ giá tự do lần đầu tiên vượt mốc 23.000 đồng trong năm nay, tăng 1,3% so với đầu năm và tăng 1,46% so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng từ thị trường thế giới.

Tuy nhiên, HSC cho rằng tỷ giá USD/VND tự do và liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 7/2/2017 vẫn chưa phải tín hiệu đáng lo ngại.

Còn trên thị trường vàng, mỗi lượng cũng tăng 50.000 đồng sáng nay khi giá thế giới chưa xác định rõ xu hướng. Đến 10h, Tập đoàn DOJI mua vào vàng miếng tại 36,68 triệu đồng một lượng, tăng 50.000 đồng so với hôm qua. Giá bán ra tăng 40.000 đồng, lên 36,76 triệu. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng SJC được niêm yết tại 36,71 - 36,89 triệu đồng mỗi lượng. Giá này cũng tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng thế giới hôm qua chốt phiên Mỹ gần như không thay đổi, dao động quanh 1.266 USD. Sang sáng nay, giá duy trì quanh mốc này, quy đổi tiền Việt tương đương 34,95 triệu đồng mỗi lượng (chưa thuế, phí, gia công). Chênh lệch giữa hai thị trường hiện vào khoảng trên dưới 1,7 triệu đồng. Theo ghi nhận của Công ty PNJ tại các điểm giao dịch vàng miếng trong ngày hôm qua, lượng khách hàng đến mua bán không có nhiều đột biến, chủ yếu vẫn là khách hàng giao dịch nhỏ lẻ.

Theo VnExpress