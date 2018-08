Ưu đãi hấp dẫn ngày mở bán liền kề Dahlia Homes – Gamuda Gardens

Theo đó, trong ngày 05.08.2018, khách hàng tham dự và đặt mua liền kề Dahlia Homes – Gamuda Gardens sẽ có cơ hội trở thành chủ nhân của nhiều quà tặng hấp dẫn lên đến hàng trăm triệu đồng như: iPhone X; xe máy SH; bộ sofa Victoria; tủ lạnh Hitachi, …

Đặc biệt, nhà liền kề Dahlia Homes – Gamuda Gardens là sản phẩm hấp dẫn trên thị trường Bất động sản được áp dụng chính sách thanh toán theo tiến độ 50% đến khi nhận nhà, 50% còn lại trả chậm trong vòng 18 tháng mà không cần sự hỗ trợ của ngân hàng hoặc chứng minh tài chính.

Không chỉ sở hữu những ưu đãi hấp dẫn, sản phẩm liền kề Dahlia Homes – Gamuda Gardens còn đem đến niềm tin tuyệt đối cho khách hàng nhờ tiến độ thi công vượt trội và chất lượng công trình đảm bảo của các sản phẩm cùng khu đô thị. Sau hơn 5 năm triển khai, hiện tại khu đô thị Gamuda Gardens đã bàn giao gần 1000 sản phẩm thuộc các phân khu: The ONE Residence, tiểu khu Botanic,… Đặc biệt, chủ đầu tư Gamuda Land Việt Nam gấp rút hoàn thiện các phân khu như: The ZEN Residence, The TWO Residence; Iris Homes; Camellia Homes;; The THREE Central;….bàn giao đúng tiến độ cam kết cho khách hàng.