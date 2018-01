Valencia Garden: Ai sẽ là chủ nhân chuyến du lịch Tây Ban Nha

Đúng như cam kết với khách hàng, những căn hộ đầu tiên của dự án Valencia Garden đã được “chìa khóa trao tay” vào tháng 1/2018. Và ngày 27/1 tới đây, chủ đầu tư sẽ chính thức tổ chức Lễ Bàn giao căn hộ với rất nhiều quà tặng giá trị như một lời tri ân sâu sắc gửi tới khách hàng thân yêu – những người đã tin tưởng và lựa chọn Valencia Garden là chốn an cư lý tưởng.

Tham dự sự kiện, các tân chủ nhân sẽ có cơ hội bốc thăm để sở hữu phần quà giá trị nhất là chuyến du lịch tới đất nước Tây Ban Nha trị giá 100 triệu đồng dành cho hai người. Ngoài ra, cư dân Valencia Garden còn có cơ hội sở hữu nhiều quà tặng giá trị khác như gói nội thất trị giá 60 triệu đồng, voucher mua sắm tại siêu thị điện máy 20 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng lớn khác.

Bên cạnh đó, từ nay tới hết ngày 28/2, tất cả khách hàng đặt mua thành công căn hộ tại dự án Valencia Garden cũng sẽ được tặng ngay một gói thiết bị bếp lên tới 30 triệu đồng.

Chia sẻ về niềm vui tân gia, chị Mai Trang cho biết, gia đình chị thực sự mãn nguyện vì đã được chủ đầu tư bàn giao nhà đúng cam kết. Từ ngày được thông báo chuẩn bị nhận nhà, tâm trạng cứ “lâng lâng” vì sau bao năm chắt chiu nay ước mơ có nhà Hà Nội đã thành hiện thực. Hiện tại, chị đã thuê thợ thiết kế. Nhận nhà xong chị sẽ cho thợ vào làm luôn để kịp đón Tết tại căn nhà mơ ước này.

Không giống như chị Trang, anh Hòa ở Long Biên thì đang rất hồi hộp chờ đợi để tới ngày được bốc thăm may mắn giải thưởng giá trị. Anh vui vẻ chia sẻ: Anh biết tới dự án Valencia Garden rất tình cờ. Và ngay sau khi đi thăm quan dự án anh đã chốt mua luôn mà không cần suy nghĩ quá nhiều như trước đó. Đối với anh đây là một may mắn. Bởi vậy, anh cũng đang rất mong chờ vận may tiếp theo sẽ tới với gia đình. “Giải thưởng đặc biệt, được quy ra tiền mặt là 100 triệu đồng. Còn không được thì bốc thăm trúng gói nội thất 60 triệu cũng vô cùng tốt. Tết sắp đến rồi, tất cả những giải thưởng đó rất có ý nghĩa với những khách hàng như chúng tôi”. Anh hào hứng cho biết thêm.

Rất nhiều phần quà giá trị đang chờ đợi Tân chủ nhân Valencia Garden

Dự án Valencia Garden tọa lạc tại CT19B Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Dự án có 366 căn hộ bố trí trong 3 tòa nhà. Mỗi căn hộ có từ 2 đến 3 phòng ngủ rất thích hợp với các gia đình trẻ. Giá bán căn hộ cũng được đánh giá rất hợp lý, chỉ từ 21,5 triệu đồng/m2. Cho tới thời điểm hiện tại, Valencia Garden cũng là dự án hiếm hoi trong khu vực có thể bàn giao nhà trước Tết cho khách hàng. Ngoài ưu điểm về tiến độ xây dựng đạt chuẩn, vị trí trung tâm, giá bán phù hợp với nguồn tài chính của các gia đình trẻ, Valencia Garden còn hấp dẫn khách hàng bởi hàng loạt các tiện ích hiện đại trong nội khu như: Phòng tập Gym, khu mua sắm, khu vui chơi trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng… Với hàng loạt những “điểm cộng” của dự án đã là lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Valencia Garden lại là một trong những nơi đáng sống nhất quận Long Biên.

