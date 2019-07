Vấn nạn ’tín dụng đen’, ngăn chặn bằng cách nào?

Phát triển thị trường tài chính tiêu dùng để chặn “tín dụng đen”

“Tín dụng đen” - những hệ lụy nghiêm trọng với “cạm bẫy” lãi suất, các phương thức đòi nợ khiến nhiều gia đình khốn đốn,… là điều mà ai cũng biết. Thế nhưng tại sao nhiều người vẫn tìm đến loại hình này?

Trao đổi trong tọa đàm “Phát triển Tín dụng tiêu dùng – Giải pháp đẩy lùi tín dụng đen” vừa qua, ông Nguyễn Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, gần đây, “tín dụng đen” đã bùng phát mạnh mẽ ở nước ta. Điều này cho thấy nhu cầu về các khoản vay nhỏ, cấp bách của người dân rất lớn trong khi các khoản cho vay truyền thống chưa đáp ứng được các nhu cầu này.

Nhu cầu vay vốn của người dân rất đa dạng từ việc chi trả tiền sinh hoạt thiết yếu hàng ngày, phí bệnh viện, học phí cho con cái, tiền vốn để làm ăn nhỏ,…Nhưng thực tế cho thấy, ngân hàng hiện nay không thể giải quyết hết tất cả nhu cầu của những người cần nguồn tiền vay ngắn hạn như trên. Muốn vay tiền ngân hàng phải qua quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ gắt gao… khiến người dân buộc phải tìm những giải pháp không hợp pháp, không chính thống, hay còn gọi là “tín dụng đen”.

Trước thực trạng trên, giới chuyên môn cho rằng, giải pháp tốt nhất để đẩy lùi nạn "tín dụng đen" là phát triển tín dụng tiêu dùng thông qua các kênh tài chính chính thức. Đó là các công ty tài chính tiêu dùng được thành lập theo quy định của pháp luật, được cấp giấy phép hoạt động rõ ràng; chịu sự quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh: "Sự ra đời của các công ty tài chính giúp người dân không phải dựa vào "tín dụng đen" để vay nóng, trả lãi cắt cổ. Còn đối với nền kinh tế, tín dụng tiêu dùng cũng thúc đẩy tăng cầu trên thị trường, khuyến khích tăng cung cả về số lượng lẫn chất lượng từ phía sản xuất và cung ứng dịch vụ, làm cho nền kinh tế năng động hơn và tốc độ tăng trưởng cao hơn".

Hiện nay, trên thị trường thế giới cũng như Việt Nam đang tồn tại nhiều mô hình tài chính tiêu dùng như cho vay tiền mặt, cho vay mua hàng trả góp,…Trong đó, nổi bật hơn hẳn với các tiện ích vượt trội, đáp ứng thiết thực cả nhu cầu tiêu dùng hàng ngày lẫn nhu cầu dự phòng tài chính cho những tình huống phát sinh cấp bách của người dân phải kể đến sản phẩm Thẻ Vay của công ty Tài Chính VietCredit.

Thẻ Vay VietCredit - giải pháp dự phòng tài chính tiện lợi

VietCredit là công ty tiên phong cung cấp giải pháp tài chính nhanh chóng và đơn giản qua Thẻ Vay, giúp khách hàng có thể chi tiêu trước - thanh toán sau một cách tiện lợi với hạn mức cao lên đến 100 triệu.

Tiêu chí triển khai sản phẩm thẻ của VietCredit dựa trên nguyên tắc "ba không", gồm không giới hạn số tiền rút đến 100% hạn mức, không lãi suất trong 7 ngày đầu tiên từ khi kích hoạt thẻ và không các loại phí như phí mở thẻ, phí thường niên, phí duy trì, phí cấp gửi lại thẻ (nếu khách làm mất), và thậm chí phí tất toán trước hạn.

Sở hữu Thẻ Vay VietCredit, chủ thẻ hoàn toàn thuận tiện rút tiền tại hơn 15.000 ATM trên toàn quốc tại bất kỳ thời điểm nào. Hơn thế, chủ thẻ có thể vay - trả liên tục trong hạn mức tín dụng được cấp suốt 36 tháng mà không cần tái thực hiện các thủ tục đăng ký vay, giúp tiết kiệm thời gian và đáp ứng tối đa sự tiện lợi cho khách hàng.

Chị T.T.Yến (Quận Tân Bình, Tp.HCM), một trong những khách hàng đầu tiên của VietCredit cho biết: “Chiếc thẻ như “cứu tinh” khi lương trễ thưởng muộn, hay khi cần gấp những khoản tiền không quá lớn để phải ra ngân hàng rút từ sổ tiết kiệm, thay vì hỏi người quen, bạn bè, tôi chủ động rút tiền từ thẻ, rất nhanh chóng và an toàn. Chẳng hạn, tôi lĩnh lương giữa tháng trong khi cần đóng một số phí sinh hoạt vào đầu tháng, tôi rút tạm từ thẻ và thanh toán lại khi có lương”.

Mở Thẻ Vay VietCredit, vui lòng liên hệ: Hotline 1900 6515; hoặc truy cập Website: www.vietcredit.vn

Bên cạnh đó, cách tính lãi minh bạch, đơn giản và dễ hiểu cũng là một trong những điểm khiến khách hàng an tâm khi quyết định mở thẻ vay VietCredit. Cụ thể, lãi suất được tính trên số tiền thực vay, bắt đầu từ ngày liền kề sau ngày rút tiền và chỉ tính trên số ngày thực tế sử dụng tiền vay, giúp khách hàng không bị “mơ hồ” với những bảng thanh toán “tạm tính” khó hiểu.

“Khi dùng Thẻ Vay VietCredit, tôi được linh hoạt thanh toán khoản vay ngay khi có khả năng chi trả, mà không cần phải chờ đến kỳ quy định, số lãi cũng chỉ tính trên số ngày thực tế sử dụng khoản vay, nhờ đó tôi sẽ không phải “gánh” thêm lãi kéo dài. Thậm chí, khi tôi muốn giải quyết hết dư nợ sớm thì VietCredit cũng không tính bất kỳ phí phạt tất toán trước hạn nào.” anh Minh (Tây Ninh), một khách hàng khác cho biết.

Nói về giá trị của sản phẩm, đại diện VietCredit nhận định chiếc thẻ vay như một trợ thủ đắc lực giúp nới rộng tài chính và đáp ứng kịp thời các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân như: trang trải các chi phí sinh hoạt, du lịch, cưới hỏi, sửa chữa nhà cửa, hoặc các dịp lễ, tết, kỷ niệm…từ đó, giúp giảm bớt những áp lực tiền bạc trong cuộc sống mỗi người.

“Tính ưu việt của Thẻ Vay so với các loại hình thẻ do ngân hàng cấp còn ở tính phổ cập tới đông đảo người tiêu dùng, kể cả các khách hàng có thu nhập tầm trung hay trung bình thấp ở thành thị hay nông thôn. Từ đó, góp phần trọng yếu giải quyết nhu cầu về vốn an toàn cho người dân, đẩy lùi và phòng tránh những bất ổn trong xã hội do “tín dụng đen” gây ra”, đại diện VietCredit chia sẻ thêm.

Nhận xét về xu hướng vay tiêu dùng, các chuyên gia khẳng định trong bối cảnh nhu cầu tín dụng cá nhân ngày càng cao, việc vay qua thẻ được nhiều người chọn lựa vì nhanh chóng, thuận tiện và phù hợp với khoản tiền không quá lớn. Tuy nhiên, người tiêu dùng không nên lạm dụng vay khi không thực sự cần thiết hoặc vay quá khả năng chi trả.