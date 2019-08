Vàng giảm giá, trượt mốc đỉnh cao

Quảng cáo

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 12/8, giá vàng miếng trong nước được Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức SJC 41,3 – 41,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.



Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 41,25 – 41,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này giảm 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 41,32 – 41,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này giảm 180.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó, ngày 11/8.

Sáng 12/8, giá vàng thế giới ở mức 1496,6 – 1497,1 USD/ounce, giữ nguyên giá ở chiều mua vào và tăng 1 USD/uonce ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá USD trung tâm ngày 12/8 được Ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.100 VND, giảm 2 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, giá giao dịch USD có chiều hướng tăng nhẹ so với các phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, giá USD tại ngân hàng Vietcombank (hội sở chính) được niêm yết với mức 23.150– 23.270 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

Ngân hàng Tiên Phong niêm yết giá USD ở mức 23.092– 23.270 đồng, tăng 1 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 9 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó, ngày 11/8.

Tỷ giá Nhân dân tệ so với USD ngày 9/8 mở mức 7,0621, tiếp tục tăng 0,01% so với cuối phiên giao dịch ngày 11/8. Đồng nhân dân tệ (NDT) vẫn trong những ngày nằm ở mức thấp nhất so với USD trong 10 năm qua.

Quỳnh Nga