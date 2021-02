Vàng tăng giá, khách vẫn nhộn nhịp mua cầu may

Chọn mua đôi nhẫn Kim Tiền cho hai mẹ con, chị Hoàng Thị Trang (48 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TPHCM) chia sẻ: “Năm nào tới ngày Thần tài, tôi cũng mua một chỉ vàng vừa để lấy may, vừa làm của để dành. Tuy nhiên năm nay vàng tăng giá quá cao, gần gấp rưỡi so với năm 2020 nên tôi chỉ mua chiếc nhẫn trang sức 5 phân có hình Kim Tiền. Dù mua ít hay nhiều nhưng có phân vàng cũng hy vọng sẽ may mắn suốt năm".