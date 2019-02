Vay dễ dàng, Kỷ Hợi an khang' cùng LOTTEFinance

Theo đó, hàng ngàn khách hàng đăng ký khoản vay tiêu dùng tín chấp từ LOTTEFinance sẽ có cơ hội nhận quà tặng nhân dịp này. Cụ thể, khách hàng có khoản vay được phê duyệt từ 30 triệu đồng trở lên có cơ hội được tặng ngay Sạc điện thoại Xiaomi 10.000 mAh hoặc Valy du lịch kích thước 20 inch.

Khách hàng có khoản vay được phê duyệt từ 10 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng có cơ hội sở hữu bình nước thể thao hoặc áo mưa thời trang. Bên cạnh đó, mỗi khách hàng đăng ký vay và nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ đều nhận được một phần quà là móc gắn chìa khóa tiện dụng từ LOTTEFinance.

Chương trình khuyến mãi áp dụng tại tất cả các điểm giới thiệu dịch vụ của LOTTEFinance tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh từ nay tới hết ngày 21/05/2019, hoặc đến khi quà tặng được trao hết tùy theo điều kiện nào đến trước. Khách hàng quan tâm có thể tham khảo thông tin tại ĐÂY; truy cập trang Fanpage của LOTTEFinance tại facebook.com/LOTTEFinanceVietnam hoặc liên hệ Hotline 1900 6866 để có thêm thông tin chi tiết.

Đại diện Lãnh đạo LOTTEFinance cho biết: “Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, LOTTEFinance luôn nỗ lực hướng đến việc tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng trong từng hoạt động của mình. Cùng chương trình khuyến mãi “Vay dễ dàng – Kỷ Hợi an khang”, LOTTEFinance mong muốn chia sẻ, đồng thời mang may mắn đến khách hàng thông qua những phần quà ý nghĩa dịp đầu năm.

Chúng tôi luôn hi vọng trở thành đối tác tài chính uy tín và là lựa chọn hàng đầu để Khách hàng an tâm hiện thực hóa những dự định tài chính cho chính mình và người thân một cách an toàn, hiệu quả. Trong thời gian tới, LOTTEFinance sẽ tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi thiết thực để gia tăng giá trị cho Khách hàng.”

Công ty Tài chính LOTTE chính thức đi vào kinh doanh từ tháng 12/2018 với sản phẩm Vay tiêu dùng tín chấp là dòng sản phẩm đầu tiên được đưa vào hoạt động. LOTTEFinance mở rộng phục vụ khách hàng có thu nhập hàng tháng chỉ từ 3 triệu đồng trở lên. Hạn mức vay dao động tới tối đa 100 triệu, thời hạn vay lên tới 5 năm với mức lãi suất ưu đãi tùy gói vay.

An Phú