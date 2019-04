Vé xe khách, tàu hỏa dịp 30/4 bắt đầu tăng giá

Khảo sát giá cước xe khách dịp 30/4 và 1/5 năm nay tại bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm… chiều nay, chúng tôi thấy rằng, giá vé đi các tuyến vẫn niêm yết ổn định như lâu nay. Riêng tại bến xe Gia Lâm, bảng niêm yết giá của Cty Cổ phần Xe khách Bắc Giang chạy tuyến bến xe Gia Lâm – Bắc Giang có điều chỉnh tăng khoảng 10% so với trước đây.

Về việc này, ông Nguyễn Đức Vui, Giám đốc bến xe Gia Lâm xác nhận, do giá xăng dầu vừa qua đã tăng 2 lần nên Cty Cổ phần Xe khách Bắc Giang đã có thông báo, họ đã làm thủ tục với các sở ban ngành ở tỉnh Bắc Giang xin phép tăng giá 8,3%. “Đây là doanh nghiệp tăng giá do giá xăng dầu tăng cao, riêng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tại bến Gia Lâm chưa có đơn vị vận tải xe khách nào xin tăng giá vé”, ông Vui thông tin.



Lãnh đạo Cty CP Bến xe Hà Nội cũng cho biết, bến xe đã nhận được văn bản xin tăng giá vé của 1 - 2 đơn vị, trong đó có doanh nghiệp vận tải tại bến xe Gia Lâm.

Đề cập đến giá vé tàu từ ga Hà Nội đi các địa phương trong dịp 30/4 và 1/5, chiều qua Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, giá vé tàu trong dịp này được ngành đường sắt điều chỉnh tăng 10 - 15% so với ngày thường. Cụ thể, với chiều Hà Nội đi Vinh ngày thường vé giường nằm điều hòa là 445.000 đồng/người thì dịp này sẽ tăng thêm 10 đến 15%.

Tăng cường 500 lượt xe khách và 43 chuyến tàu

Từ thực tế đi lại của các năm trước, đánh giá về nhu cầu đi lại của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày năm nay, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, lượng khách đổ ra bến xe sẽ có sự tăng đột biến trong khoảng thời gian từ chiều ngày 26/4 đến hết ngày 27/4/2019. Cụ thể, theo tính toán, lượt khách tại bến xe Giáp Bát sẽ tăng cao nhất trong các ngày cao điểm từ 200- 300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến cần để xuất bến khoảng trên 1.100 lượt xe/ngày, tăng khoảng 130% so với ngày thường.

Giá tàu dịp 30/4 và 1/5 tăng từ 10 đến 15% so với ngày thường.

Tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên hơn 200% so với ngày thường, dự kiến lượt xe cần để xuất bến khoảng 1.200 lượt xe/ngày, tăng khoảng 125% đến 130% so với ngày thường. Tại bến Gia Lâm: lượng khách cao nhất đổ ra bến xe trong các ngày cao điểm sẽ tăng khoảng 150% so với ngày thường, lượt xe dự kiến cần để xuất bến là 870 xe, tăng khoảng 125% so với ngày thường…

Căn cứ vào dự báo trên, Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường 550 lượt xe khách cho các bến xe thành viên. Cụ thể, tăng cường 115 lượt xe dịp Giỗ tổ và 250 lượt xe dịp 30/4 - 1/5 cho bến xe Giáp Bát di, chủ yếu cho các tuyến xe khách Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình… tăng cường 110 lượt xe dịp Giỗ tổ và 230 lượt xe dịp 30/4 - 1/5 cho bến xe Mỹ Đình, chủ yếu cho các tuyến xe khách Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái… tăng cường 40 lượt xe dịp Giỗ tổ và 70 lượt xe cho bến xe Gia Lâm, chủ yếu cho các tuyến xe khách Hải Phòng, Quảng Ninh…

Chiều 25/4, lãnh đạo Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dịp 30/4 và 1/5 năm nay, ngành đường sắt Thủ đô cũng triển khai kế hoạch tăng cường thêm 43 chuyến tàu để phục vụ hành khách. Các chuyến tàu này được tăng cường cho các tuyến có đông hành khách như Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng; Lào Cai, Hải Phòng, Đồng Đăng, Hạ Long… Các chuyến tàu tăng cường được bổ sung thêm khoảng 20.000 chỗ ngồi cho hành khách, do vậy lãnh đạo Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hiện nay trên nhiều tuyến hành trình, nhà ga vẫn còn vé bán cho khách.

Trọng Đảng