VEC lên tiếng về thấm nước ở dầm chui cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Theo đó, ngay khi nhận thông tin phản ánh việc thấm nước tại vị trí cầu VD09B và hầm chui dân sinh (Km106+730), thuộc Gói thầu A3 Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (nhà thầu Giang Tô), VEC thực hiện kiểm tra hiện trường.Theo đó, việc thấm và đọng nước dưới chân cầu VD09B, do hệ thống thoát nước mặt cầu chưa hoàn thiện xong. Tại một số vị trí phễu thu nước và ống nhựa dẫn nước tuy đã được lắp đặt nhưng chưa đảm bảo kín khít, vì vậy có hiện tượng chảy lan không tập trung từ mặt cầu xuống.Hơn nữa, khi nước mặt cầu thoát xuống gầm cầu, nhà thầu chưa thi công rãnh dẫn nước về cống tròn gần đó, dẫn đến nước mưa chảy lênh láng dưới gầm cầu, gây ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân địa phương. Việc thanh thải lòng cầu, Tư vấn giám sát đã hướng dẫn nhà thầu thực hiện, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại nhà thầu chưa hoàn thành.Các tấm ván khuôn gỗ sử dụng để thi công dầm ngang đầu cầu chưa được nhà thầu di dời ra khỏi vị trí.Về việc thấm nước tại hầm chui dân sinh (Km106+730), qua kiểm tra cho thấy nguyên nhân do băng cản nước được bố trí giữa 2 thân đốt hầm trong quá trình thi công bị xô lệch, gây nên hiện tượng rò rỉ nước từ đỉnh hầm chui.Về việc này, Tư vấn giám sát đã có văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện sửa chữa vào ngày 10/10/2018 và nhắc lại bằng văn bản ngày 21/10/2018. Tuy nhiên nhà thầu chậm khắc phục những tồn tại này, gây bức xúc cho người dân địa phương và tạo dư luận không tốt cho dự án.VEC chỉ đạo Ban quản lý Dự án và Tư vấn giám sát yêu cầu Nhà thầu phải tập trung xử lý hoàn thiện ngay.Gói thầu A3 (99+500 – Km110+100), thuộc đoạn tuyến hợp phần do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, do Nhà thầu Công ty TNHH Tập đoàn Công trình giao thông tỉnh Giang Tô thi công. Gói thầu có chiều dài 10,6km, đi qua huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).Đoạn tuyến hợp phần WB tài trợ, được thông xe và đưa vào khai thác từ ngày 2/9/2018. Quá trình vận hành đoạn tuyến WB trong 2 tháng qua đảm bảo an toàn giao thông và thông suốt. Thời hạn bảo hành công trình là 24 tháng, trong thời gian này, việc khắc phục mọi hư hỏng phát sinh và chi phí khắc phục thuộc trách nhiệm của các đơn vị nhà thầu.

Lê Hữu Việt