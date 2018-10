VEC thông tin về kết luận kiểm toán cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đánh giá, qua đấu thầu quốc tế đã giúp giảm tổng mức đầu tư tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ 34.516 tỷ đồng xuống còn khoảng 28.000 tỷ đồng (giảm hơn 6.000 tỷ đồng so với kế hoạch).Tuy vậy, kiểm toán vẫn chỉ ra một số sai phạm, và yêu cầu VEC khắc phục. Theo đó, kiểm toán yêu cầu VEC khắc phục về tài chính hơn 410 tỷ đồng, tới nay VEC đã thực hiện được hơn 378 tỷ đồng (đạt hơn 92%).Trong đó, riêng về xử lý tài chính khác số tiền hơn 21 tỷ đồng, tới nay VEC mới xử lý được 211 triệu đồng (chỉ đạt chưa tới 1% yêu cầu).Lý giải về phần chưa làm xong, VEC cho hay, việc giảm quyết toán tới nay còn hơn 9,5 tỷ đồng (các gói thầu số: 2, 3A, 3B, 4, 5, 7, 14B1 và 14B2) do chưa có khối lượng thanh toán, nghiệm thu.Về kiến nghị xử lý tài chính khác, tới nay còn hơn 22,9 tỷ đồng chưa thực hiện, VEC lý giải: Việc giảm trừ giá trị rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự toán giếng cát các gói thầu 3A, 3B, A3… đang thực hiện. Do phải xin ý kiến các bộ ngành liên quan.Về kiến nghị giảm trừ hơn 35,2 tỷ đồng thuế VAT, hiện còn lại hơn 866 triệu đồng sẽ giảm trừ khi quyết toán hợp đồng.VEC cũng thực hiện kiểm điểm rút kinh nghiệm với các tập thể, cá nhân liên quan.

Lê Hữu Việt