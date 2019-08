Vì sao giá vàng bật tăng lên mức cao nhất trong 6 năm qua ?

Quảng cáo

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 5/8, giá vàng miếng trong nước được Công ty Phú Quý niêm yết vàng miếng ở mức SJC 39,8 – 40,03 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 80.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 39,77 – 40,02 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Công ty Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 39,8 – 40,25 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức giá này tăng 130.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 280.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó, ngày 5/8.

Sáng 5/8, giá vàng thế giới ở mức 1444,8– 1445,3 USD/ounce, tăng 12 USD/uonce so với phiên giao dịch trước đó.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, giá vàng tăng mạnh do tác động của cuộc cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng và do Mỹ giảm lãi suất cơ bản đồng USD. Giá vàng trong nước xuất hiện cơn sóng tăng giá do thị trường trong nước đang bám sát diễn biến thị trường vàng thế giới.

Cùng quan điểm, Tổng cục thống kê (Bộ KH&ĐT) cũng nhìn nhận, giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo giá vàng thế giới do căng thẳng địa chính trị ở khu vực Trung Đông và đồng đô la Mỹ giảm giá.

Theo kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng giá vàng tuần tới, nhiều chuyên gia, nhà phân tích và giới đầu tư lạc quan về đà tăng của giá vàng. Nhiều ý kiến cho rằng diễn biến mới từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung là yếu tố chính giúp nhà đầu tư lạc quan với vàng.

Ngoài ra, chuyên gia Edward Meir của công ty INTL FCStone phân tích, vàng đang được hỗ trợ bởi xu hướng hạ lãi suất của ngân hàng trung ương nhiều nước trước tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục suy yếu.

Bên cạnh đó, số liệu cho thấy, tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại trong tháng Bảy, cùng với sự leo thang trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, có thể tiếp thêm động lực để Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá USD trung tâm ngày 5/8 được Ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.100 VND, giảm 70 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Tại các ngân hàng thương mại, giá giao dịch USD có chiều hướng giảm nhẹ so với các phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, giá USD tại ngân hàng Vietcombank (hội sở chính) được niêm yết với mức 23.165 – 23.285 đồng/USD, giảm 5 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.

Ngân hàng Tiên Phong niêm yết giá USD ở mức 23.088 – 23.280 đồng, giảm 30 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 15 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó, ngày 4/8.

Với đồng nhân dân tệ (NDT), sáng ngày 5/8, USD so với CNY ở mức 6,9405, giữ nguyên so với phiên giao dịch cuối giờ chiều ngày 4/8.

Quỳnh Nga