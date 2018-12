Vì sao Tân Hiệp Phát bứt phá thành doanh nghiệp tỷ đô?

Cuốn sách "Competing with Giants" do tác giả Trần Uyên Phương viết chính, cùng hai đồng tác giả khác là Jackie Horne & John Kador đã được ủng hộ và lựa chọn trong Top 5 - 2018 Best Book Awards Business: Entrepreneurship & Small Business tại American Book Fest. Để chia sẻ niềm vui này, tác giả "Competing with Giants" gửi đến mọi người phiên bản ebook trên Kindle với giá đặc biệt 99 Cents đến hết ngày 1/12/2018. Đăng kí ngay tại: amzn.to/2wEyeQ1.