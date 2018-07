Vì sao thuế nhập khẩu giảm về 0%, giá ôtô lại tăng?

Đã qua 6 tháng thực hiện quy định mới về nhập khẩu ôtô theo Nghị định 116 nhưng đến nay, lượng xe nhập khẩu chỉ về nhỏ giọt, không đủ cung cấp cho thị trường. Do nguồn cung thiếu hụt nên giá xe nhập khẩu liên tục tăng dù thuế nhập khẩu ôtô từ các nước ASEAN đã về 0% từ đầu năm 2018.



Theo thông tin từ Honda Việt Nam, giá bán của CR-V 2018 sẽ được điều chỉnh tăng từ ngày 1-7. Toàn bộ phiên bản của dòng xe này đều tăng giá đề xuất 10 triệu đồng so với trước đó. CR-V 1.5E giá thấp nhất 973 triệu đồng, phiên bản L cao nhất có giá 1,083 tỉ đồng.



Từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 3 dòng xe Honda CR-V được điều chỉnh giá. Gần đây nhất là hồi tháng 4, hãng đã điều chỉnh tăng 5 triệu đồng. Như vậy, giá bán dòng xe này đã tăng 15 triệu đồng so với hồi tháng 3, khi công bố giá cho lô xe hưởng thuế nhập khẩu 0%.



Khảo sát các đại lý kinh doanh ôtô Honda tại TP HCM, phóng viên nhận thấy dòng xe Honda CR-V chỉ trưng bày chứ không còn để bán cho khách. Một đại lý ở quận 7 thông báo còn một chiếc CR-V nhưng thuộc dòng thấp với giá "chốt" 963 triệu đồng.



Các đại lý Honda cho biết trong tháng 6, khách hàng đặt cọc mua xe CR-V được hưởng lợi với giá như cũ, tức giá bán CR-V dòng 1.5E vẫn là 963 triệu đồng, 1.5G là 1,003 tỉ đồng và 1.5L là 1,73 tỉ đồng. Nếu đặt xe từ đầu tháng 7, mỗi dòng xe trên sẽ bị tăng thêm 10 triệu đồng/chiếc. Tuy nhiên, dù đặt trong tháng 6 hay 7, khách hàng vẫn chưa thể nhận xe ngay mà vẫn phải chờ trong vài ba tháng mới đến lượt.



Mới đây, Toyota Việt Nam công bố giá các dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia như Fortuner 2.4G máy dầu số sàn 1,026 tỉ đồng, máy dầu số tự động 1,094 tỉ đồng, Fortuner 2.7V máy xăng số tự động 1,150 tỉ đồng, Fortuner 2.8V máy dầu số tự động 1,354 tỉ đồng. Như vậy, mỗi dòng xe này có mức giá tăng từ 45-113 triệu đồng/chiếc so với giá công bố hồi tháng 12-2017.



Hãng này cũng công bố giá bán mới cho dòng xe bán tải Hilux từ 693-878 triệu đồng/chiếc, tức tăng 22-103 triệu đồng/chiếc so với giá công bố hồi cuối năm 2017.



Theo hãng xe Nhật, việc công bố giá mới cho hai dòng xe trên là để cho khách hàng đăng ký mua chứ chứ có xe giao. Dự kiến dòng Hilux phải đợi đến tháng 8 hoặc tháng 9 mới có xe giao cho khách, còn dòng xe Fortuner phải đợi đến tháng 10.

Ford Ranger cho dù không tăng giá bán nhưng kèm gói phụ kiện hàng trăm triệu đồng

Còn tại showroom xe sang hiệu Lexus trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM, khách muốn mua xe cũng phải đặt cọc trước cả trăm triệu đồng để giữ chỗ, khi nào xe về mới có mức giá cụ thể.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi khi nào thì có xe, nhân viên showroom cho biết có thể phải đợi đến cuối năm mới có khả năng giao.

Tại các showroom xe Ford, giá xe bán tải Ranger mới thuộc dòng nhập khẩu từ Thái Lan vẫn khá cao, từ 952 triệu cho đến 1,185 tỉ đồng/chiếc. Từ đầu tháng 7, khách muốn có được dòng xe này phải mua thêm gói phụ kiện tổng cộng lên đến hơn 200 triệu đồng. Những người đang quan tâm đến dòng xe này cho rằng hãng quy định như thế chẳng khác nào tăng giá bán.Việc các dòng xe nhập khẩu từ các nước ASEAN liên tục tăng giá từ đầu năm dù thuế nhập khẩu đã về 0% khiến không ít người nghi ngờ liệu các hãng ôtô đang cố tình tạo ra tình trạng khan hàng, "làm giá" để hưởng lợi?Giải tỏa thắc mắc của người tiêu dùng, đại diện Honda Việt Nam cho biết giá CR-V tăng là do các công đoạn thủ tục xe theo quy định mới cũng như kiểm tra từng lô xe đã đẩy chi phí tăng cao, chưa kể thời gian bị kéo dài do thủ tục quá nhiêu khê cũng làm chi phí lưu kho tăng nên buộc phải tăng giá bán.Còn theo đại diện hãng Toyota, sở dĩ giá xe đợt này tăng là do có nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là xe được nâng cấp thêm nhiều túi khí, hệ thống ổn định thân xe, khởi hành ngang dốc, hệ thống phanh an toàn hơn. Đại diện hãng này cho biết thêm trong tháng 8, 3 dòng xe nhập khẩu là Fortuner, Hilux, Hiace sẽ được cung cấp cho các đại lý trên toàn quốc với số lượng có khả năng đáp ứng nhu cầu.Nói về việc xe nhập khẩu nhiều lần tăng giá, ông Ngô Thanh Triết - chủ cửa hàng ôtô trên đường An Dương Vương, quận 5, TP HCM - cho rằng việc giá xe ngoại nhập không giảm mà chỉ có tăng là do các hãng "đủng đỉnh" nhập xe với số lượng nhỏ giọt để tạo khan hiếm. Sự khan hiếm này giúp cho họ tiêu thụ xe lắp ráp trong nước tốt hơn, giá bán cũng có lợi hơn. Khi đó, chỉ có khách hàng là người chịu thiệt.Việc giá xe cao và khan hiếm cũng tạo điều kiện cho các cửa hàng buôn bán ôtô cũ được hưởng lợi "lây". Ông Nguyễn Minh Hiền, chủ salon ôtô cũ ở quận 1, cho biết vài tháng qua, thị trường xe cũ không chỉ tiêu thụ tốt mà còn được giá.

Theo Người Lao động