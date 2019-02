Việt Nam chính thức đạt điều kiện bay thẳng tới Mỹ

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink trao bức thư của FAA tới Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng.

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink đánh giá, việc đạt CAT-1 là kết quả nỗ lực làm việc nhiều năm của Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam. Đây là điều kiện tiên quyết để các hãng hàng không Việt Nam có thể mở đường bay thẳng tới Hoa Kỳ.



Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng, việc đạt tiêu chuẩn CAT-1 sẽ tạo tiền đề để các hãng hàng không Việt Nam nghiên cứu, triển khai kế hoạch mở đường bay thẳng tới Hoa Kỳ. Đồng thời, là cột mốc của phát triển hàng không Việt Nam.



Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết, việc được FAA công nhận đạt CAT-1 là sự khẳng định với khả năng, năng lực của hàng không Việt Nam trong đảm bảo an toàn các hoạt động bay. Đồng thời, tạo sự tin tưởng của hành khách đối với các dịch vụ của các hãng hàng không Việt Nam.



Theo ông Thắng, thị trường hàng không đến Hoa Kỳ rất nhiều tiềm năng. Các hãng hàng không Việt Nam đều đã nghiên cứu khai thác thị trường này. Trong đó, Vietnam Airlines đã 10 năm nghiên cứu mở đường bay thẳng.



Dự kiến cuối năm 2019, đầu năm 2020 Vietnam Airlines sẽ tiến hành đánh giá và khả năng sẽ mở đường bay trực tiếp bằng máy bay thân rộng bay đường dài.



CAT-1 là tiêu chuẩn giám sát an toàn hàng không được phê chuẩn bởi chương trình Đánh giá an toàn hàng không quốc tế của FAA, dựa trên 8 tiêu chuẩn an toàn trọng yếu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Một quốc gia nếu có nhu cầu thiết lập đường bay thương mại vào Mỹ phải đạt tiêu chuẩn an toàn CAT-1.



FAA bắt đầu đánh giá về giám sát an toàn hàng không của Cục Hàng không Việt Nam từ năm 2012. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn một số điểm chưa đạt.



Tới năm 2017, Cục Hàng không Việt Nam mới quyết định khởi động lại kế hoạch này, và mời FAA đánh giá lần 2. Cuối tháng 11/2018, FAA đã thực hiện đánh giá lần 2, và nay được phía Hoa Kỳ cấp chứng chỉ CAT-1.



Năm 2018, Vietnam Airlines cũng tiết lộ khả năng mở đường bay thẳng Việt - Mỹ. Tuy vậy, Vietnam Airlines cần khoảng 5-10 năm mới có thể hòa vốn đường bay này. Theo tính toán, trong 5 năm đầu khai thác đường bay này sẽ lỗ khoảng 30 triệu USD/năm.

Lê Hữu Việt