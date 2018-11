Việt Nam có đại diện trong Top 100 công ty Fintech toàn cầu

FINTECH100 còn đưa ra bức tranh tổng quan chung về thị trường. Vốn đầu tư vào các công ty Fintech tăng vọt là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất. Trong 1 năm qua, Top 50 công ty dẫn đầu và Top 50 công ty mới nổi đều gọi thành công số vốn chiếm tới hơn một nửa tổng số vốn đã có được suốt từ khi thành lập đến nay.

Bảng xếp hạng năm nay cũng nhấn mạnh điểm sáng của thị trường mới nổi (Emerging) với hàng loạt quốc gia lần đầu có tên trong bảng xếp hạng (trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Malaysia…), dự đoán sức vươn xa mạnh mẽ của các công ty nằm trong danh sách này. “Điều này có ý nghĩa là các công ty này có sự phát triển vượt bậc trong vòng nửa năm qua và đang tiếp tục chiếm lĩnh trong thị trường mới nổi” - FINTECH100 đánh giá.

Trong thông cáo báo chí phát đi, ông Ian Pollari, đồng dẫn đầu toàn cầu của KPMG Fintech, nhận xét: "FINTECH100 năm 2018 thể hiện sự đa dạng và quy mô ngày càng tăng của thị trường Fintech toàn cầu. Thanh toán và cho vay tiếp tục là ngành chiếm ưu thế. Ngoài ra, quản lý tài sản đang là ngành “cất cánh”, với 14 công ty trong danh sách và xu hướng ứng dụng công nghệ trong ngành bảo hiểm (Insurtech) vẫn phát triển mạnh với 12 công ty trong danh sách”.

Ban Điều hành Ví điện tử MoMo. Năm 2018 là năm “bội thu” các giải thưởng và bình chọn của Ví MoMo – “siêu ứng dụng” Ví điện tử số 1 Việt Nam.

Trước đó, tháng 3/2018, trong Báo cáo “Tài chính toàn diện trong kỷ nguyên số” (Financial Inclusion in the Digital Age) của nhóm nghiên cứu từ Đại học Standford và Công ty Tài chính Quốc tế IFC (trực thuộc World Bank Group) MoMo là công ty Fintech duy nhất tại Việt Nam nằm trong top 100 công ty Fintech của thế giới. MoMo lọt “Top 100 Doanh nghiệp Fintech đổi mới” vì mục tiêu Tài chính toàn diện (Financial Inclusion) dựa trên các nhóm tác động: Thanh toán, Hệ sinh thái cho vay, lên kế hoạch tài chính và Bảo hiểm… Hai năm liên tiếp (2017 - 2018) được tạp chí quốc tế The Asian Banker (Singapore) bình chọn Ví MoMo là “Sản phẩm thanh toán di động tốt nhất Việt Nam”. Tháng 4/2018, MoMo được vinh danh là “Ví điện tử số 1 Việt Nam” theo chương trình Khảo sát và Bình chọn Ví điện tử tiêu biểu Việt Nam do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức.