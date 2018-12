Việt Nam học gì về du lịch từ Nhật Bản, Singapore?

Sáng nay (6/12), phiên thứ hai của Diễn đàn Du lịch sẽ thảo luận về các giải pháp trọng tâm phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững tới năm 2030 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Phiên thứ hai thảo luận về các giải pháp trọng tâm phát triển du lịch Việt Nam chất lượng, bền vững.

Phiên tham luận ngày thứ hai với sự tham gia nhiều quan chức, lãnh đạo và đại diện cấp cao trong nước và quốc tế.

Bắt đầu phiên tham luận đầu tiên, ông John Lindquist - thành viên Hội đồng cơ quan Du lịch Vương quốc Anh cho rằng, du lịch Việt Nam có nhiều tiềm năng, tăng trưởng nhanh và đã đạt được nhiều thành tựu nhưng khó khăn là làm sao để đưa ngành công nghiệp không khói lên tầm cao mới.

Theo ông, trước tiên, những người làm du lịch cần làm cho quốc gia trở nên nổi tiếng và đưa Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Việt Nam cần tạo thương hiệu và quảng bá thương hiệu này đến với các khách hàng tiềm năng. Để tạo thương hiệu, chúng ta cần nguồn ngân sách và có những chính sách phù hợp.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần có chương trình phù hợp để giúp du khách biết rằng cách du lịch Việt Nam dễ dàng như thủ tục visa đơn giản, hệ thống hàng không thuận tiện, đi lại dễ dàng.

Ông John Lindquist cũng điểm lại những gì Việt Nam đã đạt được và so sánh với các quốc gia khác. Hiện, Việt Nam đã đạt 15 triệu lượt khách, tăng 10% so với 2 năm gần đây. Việt Nam phát triển nhanh nhưng so với Thái Lan mới chỉ đứng thứ 3.

So sánh với Nhật Bản, 10 năm gần đây, du lịch quốc gia này hiện tăng trưởng mạnh bởi từ năm 2015, Thủ tướng Shinzo Abe chọn du lịch là lĩnh vực quan trọng để phát triển trở lại. Trong một thập kỷ qua, Nhật Bản đã đưa ra nhiều chính sách như tăng công suất sân bay, nới lỏng visa, tăng ngân sách cho du lịch. Theo ông John Lindquist, Việt Nam có thể đi theo hướng này.

Về tác động kinh tế, lượng chi tiêu cho mỗi chuyến đi, người Nhật Bản chi hơn 1.500 USD cho mỗi chuyến đi trong khi Việt Nam chỉ hơn 900 USD. Về số lượng, chúng ta đã phấn đấu bằng Thái Lan nhưng lượng chi tiêu phải phấn đấu nhiều hơn, ông nói tiếp.

Còn ông Chang Chee Pey - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Singapore chia sẻ kinh nghiệm từ Singapore, cụ thể là tính sáng tạo và năng lực của Cơ quan quản lý du lịch Singapore.

Tổng cục Du lịch Singapore là cơ quan nhà nước thuộc Bộ Thương Mại & Công Nghiệp. Ngành du lịch Singapore đã phát triển năng động trong thập kỷ qua, mạnh nhất là giai đoạn 3 năm gần đây. Cụ thể, từ 2015 đến 2017, mỗi năm, quốc đảo sư tử đón thêm hơn một triệu lượt khách.

Chia sẻ về lượng khách du lịch quốc tế tới Singapore 2017, ông Chang Chee Pey cho biết, khách Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ chiếm số đông, đây cũng là ba thị trường du khách lớn nhất của Singapore hiện nay. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 10 thị trường lớn của ngành du lịch Singapore.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Singapore, xuất phát điểm của ngành du lịch tại đây khá khiêm tốn. "Năm 1964, có 91.000 du khách đến thăm đất nước Singapore, khoảng 87.000 khách khác đến bằng đường biển. Nhưng nhờ việc theo đuổi ba yếu tố: đa dạng thị trường; phát triển, quy hoạch đề án và bắt kịp xu hướng người dùng, ngành Du lịch Singapore đã phát triển nhanh chóng", ông nói.

Trong đó, điểm nổi bật là việc đa dạng hóa thị trường khách du lịch. Tổng cục Du lịch Singapore có 21 văn phòng đại diện tại các nước, đang hướng nhiều tới châu Á - nhóm thị trường tiềm năng. Bên cạnh đó, quy hoạch du lịch là nỗ cực của toàn Chính phủ và Tổng cục Du lịch Singapore.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Singapore cũng đề xuất Tổng cục Du lịch Việt Nam có thể cân nhắc việc mở rộng mạng lưới văn phòng du lịch để định hình thị trường.

Ông Trương Gia Bình - Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế Tư nhân cho biết: “ Ngành du lịch tăng trưởng 2 lần trong nhiều năm qua đóng góp 7,5% GDP và đóng góp gián tiếp 22,5% GDP. Nhưng chúng ta cũng thấy sự lo lắng trong những năm tiếp theo. Trong nhiều năm Việt Nam chỉ xây dựng 2 sân bay mới. Nếu không thay đổi thì chúng ta đã đến ngưỡng giới hạn”.

Ngọc Mai