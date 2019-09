Việt Nam hôm nay - Vươn tầm nhìn về phía biển

(1) Trần Quang Châu (2018), Biển Đông trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, Tạp chí Nghiên cứu Biển Đông.

(2) Huỳnh Tâm Sáng (2018), Biển Đông trong “chính sách hướng Á” của Australia từ góc nhìn cường quốc tầm trung, NXB. Văn hoá Văn Nghệ.

(3) Alfred Thayer Mahan (1890), The Influence of Sea Power upon History, Little, Brown and Company, Boston, Hoa Kỳ./.