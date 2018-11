Việt Nam thiệt hại 700 triệu USD mỗi năm vì mất an toàn thực phẩm

Diễn đàn An toàn thực phẩm quốc tế lần thứ 7 với chủ đề “Thực phẩm an toàn hơn, kinh doanh tốt hơn”. Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức tại Việt Nam, nơi ngành thực phẩm có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 15%, nằm trong số các thị trường có tốc độ tăng trưởng hàng đầu châu Á.

Đánh giá của các chuyên gia cho thấy việc thiếu các tiêu chuẩn an toàn phù hợp sẽ cản trở sự tăng trưởng bền vững của ngành làm giảm các cơ hội thị trường cho các nhà sản xuất thực phẩm trong nước và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Việt Nam là một đất nước có thế mạnh về nông nghiệp, năm 2017 giá trị xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam lên tới hơn 18 tỷ USD. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy Việt Nam đang không ngừng lớn mạnh ở lĩnh vực này.

Tuy nhiên, ông Ousmane Dione cho rằng, Việt Nam cũng bị thiệt hại khoảng 700 triệu USD mỗi năm do vấn đề mất an toàn thực phẩm. "Thực phẩm không an toàn vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng vừa làm mất đi hình ảnh, thương hiệu. Việt Nam cũng cần lưu ý kiểm soát chặt hơn nữa thị trường thực phẩm trong nước"- Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm này, ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Deheus Châu Á cho rằng, nhu cầu về thực phẩm an toàn trở nên bức thiết bởi người tiêu dùng Việt Nam cũng muốn biết rõ về nguồn gốc thực phẩm tương tự người tiêu dùng ở các quốc gia phát triển. Điều này có nghĩa Việt Nam cần kiểm soát chặt hơn các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, có chính sách khuyến khích phát triển, hỗ trợ các đối tác, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi thực phẩm an toàn. Đây chính là những đối tác quan trọng mà Chính phủ cần chú ý nhằm giúp giải quyết nhu cầu của người tiêu dùng.

Chia sẻ kinh nghiệm của đất nước mình, bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cho biết, an toàn thực phẩm được xây dựng thành văn hóa, trách nhiệm đối với tất cả mọi người, kể cả doanh nghiệp lẫn người nông dân và người tiêu dùng. Mỗi khi có sự cố về an toàn thực phẩm, người cung cấp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị xử lý rất nặng nề.

"New Zealand cũng sẵn sàng khen thưởng cho doanh nghiệp làm tốt vấn đề an toàn thực phẩm. Như vậy, chìa khóa để xây dựng danh tiếng cho thực phẩm của mỗi quốc gia là các quy định pháp luật và khoa học - đây là 2 yếu tố quan trọng để các nhà quản lý có thể kiểm soát về an toàn thực phẩm"- bà Wendy Matthews nói.

Vinh Nguyễn