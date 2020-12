Viết tiếp trang sử vàng trên vùng đất kiêu hùng

Quảng cáo

Những vần thơ lay động trái tim của nhà thơ Trần Mạnh Hảo, đã đưa chúng tôi trở về với căn cứ địa cách mạng của quân và dân tỉnh An Giang trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Tức Dụp, ngọn đồi thiêng với những trang sử vẻ vang, được bao thế hệ con cháu nghiêng mình tưởng nhớ. Ký ức hào hùng ấy chưa bao giờ phai nhòa trong dòng chảy của thời gian và mãi mãi là ngọn đuốc soi đường chân lý cho công cuộc kiến thiết đất nước hôm nay và mai sau.

Những năm tháng lịch sử khó khăn nhưng hào hùng đã qua đi, chiến trường ác liệt trước đây nay đã trở thành khu di tích nổi tiếng. Tức Dụp được phủ lên một màu xanh của sức sống, màu xanh của khát vọng hòa bình. Hiện Tức Dụp đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử kháng chiến cấp quốc gia. Phần thưởng ấy như một lời hiệu triệu để nhắc nhở mỗi chúng ta không được phép lãng quên tinh thần cảm tử của hàng trăm chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống cho nền độc lập dân tộc. Mỗi năm, nơi này đón tiếp hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan viếng cảnh.

Không còn xơ xác, trơ trụi do chiến tranh tàn phá, khi tiếng súng lặng im, muông thú trở về nơi trú ngụ. Tức Dụp với vẻ đẹp huyền bí, liên hoàn chuỗi hang động uốn lượn, đá và cây có lúc chồng chất lên nhau dệt nên sợ dây leo bám quanh xanh rờn, tạo thành những khối hình chóp nón khổng lồ đầy kiêu hãnh.

Nơi đây, vào mỗi mùa trong năm đều khoác lên mình một vẻ đẹp riêng vô cùng lãng mạn như: phượng đỏ, hoa lan rừng, hoa giấy, đồi vạn tuế xanh um cùng vô vàn loài hoa tỏa sắc hương vây quanh tô điểm cho khung cảnh khu đồi. Chính vì vậy, khu di tích còn là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại theo đoàn, chụp ảnh, Selfie, du lịch văn hoá và lịch sử kết hợp sinh thái, giúp du khách tận hưởng không khí trong lành,… và hơn hết Bảo tàng địa chất miền sơn cước này còn là điểm đến “sạch bóng” Covid, hứa hẹn sẽ mang đến cho khách tham quan những chuyến du lịch trọn vẹn, thân thiện và an toàn trong mùa dịch.

Lịch sử hào hùng lưu dấu trong lòng Tức Dụp

Thời điểm đẹp nhất để du khách thưởng ngoạn đó là lúc bình minh ló dạng, khi những tia nắng đầu ngày chiếu qua cửa hang, ngỡ như lạc chốn vô thường bồng lai. Đây cũng là địa điểm săn mây lý tưởng cho du khách thích khám phá những chân trời mới lạ. Đến Tức Dụp, thật khó có thể bỏ qua từng khoảnh khắc đẹp khi đón bình minh, săn mây đại ngàn, ngắm hoàng hôn hay dạo bước trên những con đường mòn huyền thoại như những thước phim thời chiến.

Đặc biệt, du khách có thể tham quan những địa danh nằm trong quần thể di tích lịch sử như: Hang C6, Hang Quân y, Hang của Ban Chỉ huy quân sự, Hang Tiên Nữ… mỗi hang có một vẻ độc đáo riêng với những khối đá Granite đan xen muôn hình vạn trạng. Bên cạnh đó, Tức Dụp còn có nhà truyền thống trưng bày tất cả kỷ vật thời chiến tranh do quân và nhân dân Tri Tôn trao tặng như: Xe Jeep, xe tăng, súng, mô hình sa bàn tái hiện trận đánh ác liệt 128 ngày đêm. Bấy nhiêu đó cũng phần nào giúp du khách hình dung lại những vẻ vang năm xưa trên ngọn đồi 2 triệu đô. .

Ông Tạ Thanh Hùng, du khách đến từ Tp. HCM cho biết: "Tôi đã tham quan rất nhiều Khu di tích lịch sử ở Việt Nam, nhưng chưa thấy nơi nào còn giữ được nét hồn hậu, chân chất như ở đây. Thích lắm vì vừa được tham quan những cảnh đẹp dân dã, vừa biết thêm cuộc sống khắc khổ nhưng giàu ý chí của những chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Họ xứng đáng là những người anh hùng của dân tộc...".

Sức hút của Khu di tích với du khách thập phương

Nếu như trong thời chiến, Tức Dụp đã làm tốt sứ mệnh “hệ thống phòng thủ trong lòng hang” thì đến nay, 52 năm sau chiến tranh, Tức Dụp đã là chiếc cầu nối gắn kết giữa quá khứ và hiện tại. Bước sang thế kỷ 21, giai đoạn đất nước ta bước vào thời kỳ hội nhập sâu và rộng lớn thì tư duy của người làm du lịch cũng khác hơn.

Viết tiếp trang sử vàng trên đỉnh vinh quang là niềm khát vọng to lớn của không chỉ riêng Nhà đầu tư, mà còn chuyển tải niềm kỳ vọng to lớn của người An Giang tri ân lịch sử. Ngoài việc hoàn thành đền thờ hơn 10 tỷ đồng, sắp tới đây Công ty Cổ phần Du lịch An Giang sẽ tiếp tục đầu tư và tôn tạo thêm nhiều hạng mục cho khu du lịch như: trùng tu nhà truyền thống, xây công viên, vườn bách thú, đài phun nước và nhiều dịch vụ vui chơi giải trí…tái thiết Tức Dụp trở thành điểm du lịch lý tưởng và trở thành niềm tự hào của du lịch An Giang. “Hiện nay, chúng tôi đang khẩn trương đầu tư cho khuôn viên chân Đồi trở thành Công viên Màu hoa đỏ và các khu kháng chiến dựa trên giá trị bất tử của lịch sử hào hùng ở cứ điểm này”. Đại diện Công ty CPDL An Giang chia sẻ.

Bảo Ngọc