VietinBank nhận giải 'Ngân hàng xử lý giao dịch Thanh toán Quốc tế xuất sắc'

Wells Fargo được biết đến là ngân hàng lớn thứ 3 tại Mỹ với tổng tài sản 1,95 nghìn tỷ USD (năm 2017). Hiện nay, ngân hàng này đang có 8.700 chi nhánh với 70 triệu khách hàng trên toàn cầu. Wells Fargo có mạng lưới chi nhánh và văn phòng tại 36 quốc gia và phục vụ khách hàng tại 120 quốc gia. Ngoài nước Mỹ, Wells Fargo được đánh giá là một trong các ngân hàng quốc tế mạnh nhất trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán và tài trợ thương mại hợp tác với các định chế tài chính hàng đầu tại các quốc gia và khu vực.

Giải thưởng “Ngân hàng xử lý giao dịch Thanh toán Quốc tế xuất sắc” do Ủy ban độc lập của Wells Fargo tại Mỹ trao tặng cho ngân hàng đại lý có chất lượng xử lý giao dịch thanh toán quốc tế (TTQT) vượt trội, đem lại hiệu quả cao, tiết giảm chi phí và tôn trọng cam kết với khách hàng. Chất lượng giao dịch TTQT giữa VietinBank và Wells Fargo được khẳng định qua các con số ấn tượng trong năm 2018: Tỷ lệ điện đạt chuẩn STP trên 99% (tăng đáng kể so với tỷ lệ 95% của năm 2017) và tỷ lệ tra soát dưới 1%.Với các chỉ số này, VietinBank nằm trong TOP 1% các ngân hàng có quan hệ đại lý với Wells Fargo trên toàn cầu có chất lượng điện xử lý tự động cao nhất.

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng, ông Charles Kohler - Phó Giám đốc phụ trách Dịch vụ Thanh toán toàn cầu của Ngân hàng Well Fargo cho biết: Wells Fargo đánh giá rất cao mối quan hệ hợp tác với VietinBank trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, VietinBank là ngân hàng sử dụng nhiều giải pháp thanh toán đồng USD đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. Tỷ lệ chất lượng giao dịch thanh toán quốc tế của VietinBank luôn đạt mức xuất sắc không chỉ ở Việt Nam mà trên cả phạm vị quốc tế. Điều này đã chứng tỏ được trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng vận hành xuất sắc cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp của VietinBank. Wells Fargo rất hân hạnh khi trở thành đối tác với VietinBank để cung cấp dịch vụ thanh toán đạt chuẩn quốc tế tới khách hàng. Wells Fargo cũng bày tỏ mong muốn rằng mối quan hệ hợp tác giữa VietinBank sẽ ngày càng được gắn kết, hiệu quả và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Đại diện hai ngân hàng chụp ảnh lưu niệm

Đến nay, VietinBank và Wells Fargo đã có hơn 20 năm là đối tác trong các hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.

Với giải thưởng “Ngân hàng xử lý giao dịch Thanh toán Quốc tế xuất sắc”, VietinBank đã tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng điển hình về chất lượng dịch vụ trong hoạt động thanh toán quốc tế cũng như tài trợ thương mại. Đây sẽ trở thành nguồn động lực để VietinBank ngày càng nỗ lực hơn nữa trong việc mang tới những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích nhất tới khách hàng.

Ngoài giải thưởng “Ngân hàng xử lý giao dịch Thanh toán Quốc tế xuất sắc” 2018 - 2019 do Ngân hàng Wells Fargo trao tặng, từ đầu năm 2019 đến nay, VietinBank liên tục nhận được các giải thưởng lớn gồm: Giải thưởng “Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam” năm thứ ba liên tiếp do Tạp chí The Asian Banker trao tặng; “Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam” hai năm liên tiếp 2018, 2019 của Tạp chí Global Finance (Mỹ) và các giải thưởng khác về chất lượng xử lý, vận hành Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại do các ngân hàng quốc tế trao tặng.

P.V