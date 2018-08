Vietjet chi hơn 2.700 tỷ trả cổ tức năm 2017

Như vậy, với đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu trên, Vietjet đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 60%, trong đó 40% bằng tiền mặt (hơn 1.805 tỷ đồng), và 20% bằng cổ phiếu (trị giá hơn 902 tỷ đồng). Tổng số cổ tức Vietjet chi trả năm 2017 quy ra tiền là hơn 2.707 tỷ.



Với việc phát hành thêm hơn 90,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 20%. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu của hãng hàng không này sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới. Sau khi trả cổ tức, vốn điều lệ của của Vietjet sẽ tăng từ 4.513 tỷ đồng lên hơn 5.416 tỷ đồng.



Những năm qua, Vietjet đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ cao, có năm trên 100%. Năm 2018, Đại hội cổ đông Vietjet đã thông qua kế hoạch chia cổ tức 50%.



Ở một diễn biến khác, Giám đốc Điều hành Vietjet Lưu Đức Khánh đã công bố thông tin mua toàn bộ 500.000 cổ phiếu VJC đã đăng ký. Sau giao dịch, ông Khánh sở hữu 0,19% vốn VJC. Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh.



Trước đó, Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim) cũng đăng ký mua tiếp 100.000 cổ phiếu VJC sau khi đã sở hữu 150.000 cổ phiếu.



Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu vận tải của Vietjet đạt 16.478 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ vận tải đạt 1.686 tỷ đồng (tăng 53,4%), hoàn thành 56,2% kế hoạch năm 2018.



Ngoài ra, các hoạt động bán suất ăn, đồ lưu niệm, hành lý… trên các chuyến bay, cũng giúp Vietjet mang về thêm 3.807 tỷ đồng trong nửa đầu năm (tăng 50% so với cùng kỳ năm trước).



Như vậy, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của Vietjet đạt 21.197 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.378 tỷ đồng, tăng 26%.

Lê Hữu Việt