Vietjet lỗ gần 1.000 tỷ đồng trong quý I/2020

Theo kết quả kinh doanh quý I/2020 vừa được Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) công bố, tổng doanh thu hàng không đạt 7.222 tỷ đồng (giảm 29,6% so với cùng kỳ năm trước). Tổng số lỗ của Vietjet là 989 tỷ đồng.



Do điều chỉnh kế hoạch nhận tàu bay mới, nên trong quý vừa qua Vietjet không phát sinh doanh thu, lợi nhuận chuyển giao, sở hữu và thuê tàu bay (tức chỉ có doanh thu từ vận tải hàng không).



Vietjet vẫn còn lượng tiền mặt hơn 2.452 tỷ đồng.



Theo Vietjet, đây là lần đầu tiên từ khi niêm yết, công ty có một quý hoạt động lỗ. Dù vậy, mức lỗ này thấp hơn dự kiến ban đầu.



Vietjet đã đàm phán thành công với các đối tác cho vay về việc giãn các khoản phải trả từ 3-12 tháng, đồng thời cắt giảm chi phí từ 35% - 40% so với cùng kỳ năm trước.



Trước đó, năm 2019, Vietjet đạt tổng doanh thu 52.059 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.010 tỷ đồng. Trong đó, riêng lĩnh vực vận tải hàng không đạt 41.097 tỷ đồng doanh, lợi nhuận trước thuế đạt 3.936 tỷ đồng.



Với Vietnam Airlines, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, doanh thu bán hàng 3 tháng đầu năm chỉ đạt 18.813 tỷ đồng (giảm 26% so với cùng kỳ năm trước).



Con số lỗ hợp nhất sau thuế cả quý của Vietnam Airlines lên tới hơn 2.611 tỷ đồng (mất tới hơn 3.823 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, lỗ của công ty mẹ hơn 1.771 tỷ đồng (mất hơn 2.785 tỷ so với cùng kỳ năm trước).



Nguyên nhân, Vietnam Airlines lỗ nặng cũng do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến doanh nghiệp, khi khách nội địa giảm 29,4%, khách quốc tế giảm 34,4%, doanh thu thuê chuyến bay giảm 48,85%.



Ngoài ra, lợi nhuận từ các công ty con của VNA cũng giảm mạnh do dịch COVID-19, như Vacs, Skypec, Viags… dẫn tới lợi nhuận công ty mẹ giảm.

Lê Hữu Việt