Vietjet mở 5 đường bay thẳng Việt Nam với New Delhi và Mumbai của Ấn Độ

Nghi thức công bố các đường bay thẳng của Vietjet kết nối Việt Nam - Ấn Độ với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Hành khách vui mừng trải nghiệm chuyến bay thẳng kết nối Thủ đô hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Lãnh đạo Vietjet chào đón những hành khách trên chuyến bay khai trương Hà Nội - New Delhi.

Dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch nước Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Ấn Độ, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 5 đường bay thẳng kết nối Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng với thủ đô New Delhi và thành phố Mumbai của Ấn Độ.Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, việc mở đường bay thẳng góp phần đưa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ xích lại gần nhau. Việc mở đường bay của Vietjet sẽ đánh dấu mốc son trên tiến trình phát triển không chỉ của hãng hàng không, còn là mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam - Ấn Độ.“Việc mở đường bay thẳng giữa Hà Nội, TPHCM tới Mumbai; Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng tới New Delhi của Vietjet ngay trước chuyến thăm chính thức của tôi tới Ấn Độ sẽ góp phần thúc đẩy các trụ cột của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Ấn Độ phát triển mạnh mẽ; nhất là về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân. Tôi tin tưởng rằng Vietjet sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu trong việc tìm kiếm và khai thác các đường bay thẳng tới các thị trường tiềm năng khác trong tương lai”, Phó Chủ tịch nước nói.Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác cũng là những hành khách đầu tiên trải nghiệm dịch vụ tiêu chuẩn VIP, các hạng ghế C đầu tiên của Vietjet trên chuyến bay đầu tiên kết nối thủ đô Hà Nội với thủ đô New Delhi. Các tiêu chuẩn dịch vụ hạng SkyBoss của Vietjet mang đến những trải nghiệm đặc biệt với phòng chờ hạng sang, các dịch vụ ưu tiên, thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon trên những chuyến bay vui vẻ.Các đường bay Đà Nẵng – New Delhi và Hà Nội – Mumbai được khai thác từ ngày 14/5/2020 với tần suất lần lượt là 5 và 3 chuyến khứ hồi/ tuần; trong khi đường bay TPHCM – Mumbai khai thác 4 chuyến khứ hồi/ tuần từ ngày 15/5/2020. Hai đường bay TPHCM/ Hà Nội – New Delhi hiện đang được phục vụ với tần suất lần lượt là 4 và 3 chuyến khứ hồi/ tuần.Ấn Độ là đất nước rộng lớn, dân số 1,3 tỷ người và dự báo sẽ vượt qua Trung Quốc trong những thập kỷ tới. Vietjet có kế hoạch mở đường bay tới Ấn độ với nhiều điểm đến, những nét văn hóa, tôn giáo, ẩm thực đa dạng, đặc trưng mang tới cho Ấn Độ một sức hút đặc biệt riêng có. Bên cạnh thủ đô New Delhi nổi tiếng, thành phố Mumbai hay từng được gọi là Bombay, Bollywood, trung tâm tài chính, kinh tế, giải trí quan trọng của Ấn Độ cũng là điểm đến thu hút đông đảo du khách.Đất nước Ấn Độ là vùng đất cổ kính ẩn chứa nhiều kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, các lễ hội đầy màu sắc và là cái nôi tôn giáo thiêng liêng huyền bí của phương Đông. Các đường bay mới cũng sẽ mang du khách Ấn Độ tới những vùng đất “gây thương nhớ” của Việt Nam như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, kết nối với cả khu vực Đông Nam Á, Đông Á dễ dàng.Hướng tới một tương lai xanh, một hành tinh xanh cho thế giới hôm nay và thế hệ mai sau, Vietjet luôn mang tới cơ hội đi lại bằng máy bay mới, hiện đại, giảm khí thải, thân thiện với môi trường với chi phí tiết kiệm cho tất cả người dân và du khách khắp năm châu.Với dịch vụ cao cấp theo chuẩn mực quốc tế, Vietjet cũng là hãng hàng không được lựa chọn cho chuyến bay đưa đón đại gia đình tỉ phú Ấn Độ tới đảo ngọc Phú Quốc tổ chức đám cưới.Đại sứ du lịch Ấn Độ - Hoa hậu Liên lục địa Karen Gallman đồng hành cùng chương trình “Bảo vệ hành tinh xanh, bay nhanh cùng Vietjet” với các hoạt động ý nghĩa như: Chương trình “Hãy làm sạch biển”, “Liên minh chống rác thải nhựa”, những hoạt động nhân đạo từ thiện tại Ấn Độ… Những hoạt động đó của Vietjet góp phần bảo vệ Trái đất, đẩy lùi thiên tại dịch bệnh, mang tới những giá trị văn minh, tươi đẹp cho mọi người khắp các địa phương, quốc gia mà hãng có đường bay tới.

