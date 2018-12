Vietjet xin lỗi hành khách về sự cố máy bay tại Buôn Ma Thuột

Trong thông tin phát đi tối 2/12, Vietjet cho biết, có 6 hành khách có biểu hiện cần đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, trong đó, có 2 khách chấn thương nhẹ. Tất cả 6 hành khách đã rời bệnh viện trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

“Vietjet đã trực tiếp liên hệ và thăm hỏi tới từng hành khách sau chuyến bay, hỗ trợ chăm sóc các hành khách trong quá trình kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cùng hành khách về sự cố ngoài mong muốn”, Vietjet khẳng định.

Theo Vietjet, chuyến bay được thực hiện bởi tàu bay A321 số đăng ký quốc tịch VN-A653, mới được hãng tiếp nhận từ nhà chế tạo Airbus và đưa vào khai thác từ ngày 15/11/2018.

Hàng không châu Âu cử chuyên gia điều tra sự cố máy bay Vietjet Ngày 2/12, đoàn chuyên gia Airbus và hàng không châu Âu đã có mặt tại sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để phối hợp điều tra sự cố máy bay Vietjet hôm 29/11 vừa qua. Đồng thời, tổ bay đã bị đình chỉ để phục vụ điều tra.

Cơ trưởng của chuyến bay là người nước ngoài, có kinh nghiệm 8.334 giờ bay. Ngay sau sự cố, Vietjet tạm đinh chỉ tổ bay để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh sự cố, giảng bình. Theo thông lệ, đây là thủ tục trong quá trình đánh giá sự cố hàng không. Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân hoặc lỗi liên quan.Hãng hàng không đã ghi nhận, biểu dương hành động khẩn trương của tổ bay cùng các lực lượng hỗ trợ. Vietjet gửi lời cảm ơn tới các đơn vị đã phối hợp ứng phó sự cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách.Vietjet đang phối hợp với nhà chức trách hàng không, cơ quan giám định bảo hiểm quốc tế và nhà sản xuất máy bay Airbus để xác định nguyên nhân và khắc phục sự cố.Trước đó, vào 23h3’, ngày 29/11, chuyến bay VJ356 xuất phát từ TPHCM đi Buôn Ma Thuột đã gặp sự cố bánh trước trong quá trình hạ cánh. Tàu bay dừng lại trên đường cất hạ cánh. Toàn bộ 207 hành khách đều an toàn.Ngay khi nhận thông báo từ cơ trưởng, tiếp viên đã triển khai và hướng dẫn thoát hiểm an toàn cho toàn bộ hành khách trong điều kiện khẩn trương, trật tự. Tổ bay là những người cuối cùng rời khỏi tàu bay.Hành khách sau đó lấy hành lý tại băng chuyền như chuyến bay bình thường, trừ 6 hành khách phải đưa đi viện.Được biết, ngày 2/12 đoàn chuyên gia của Airbus và đại diện nhà chức trách hàng không châu Âu đã có mặt tại sân bay Buôn Ma Thuột. Đoàn sẽ phối hợp điều tra, khắc phục hư hỏng máy bay A321 của Vietjet. Dữ liệu hộp đen đang được các cơ quan liên quan giải mã, phân tích.