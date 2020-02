VINACHEM chung tay cùng cộng đồng chống dịch nCoV

Quảng cáo

Ngay từ những ngày đầu khi có thông tin về dịch bệnh do chủng mới của virus Corona ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và tác động đến nền kinh tế trong nước. Để chủ động việc phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra và ổn định sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Quyết định, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và Địa phương về việc tăng cường phòng chống dịch do chủng mới của virus Corona.

Lãnh đạo Tập đoàn đã khẩn trương họp chỉ đạo toàn bộ Tổng giám đốc của các đơn vị thành viên, yêu cầu các đơn vị tập trung chăm lo bảo vệ sức khỏe cho người lao động với mục tiêu không có CBCNV, người lao động mắc dịch bệnh nCoV, đồng thời quán triệt giữ vững sản xuất kinh doanh của từng đơn vị dưới tác động của dịch cúm nCoV, cũng như tình hình thực hiện phòng bệnh và hướng đối phó với dịch bệnh trong thời gian tới.

VINACHEM yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động rà soát, tính toán kỹ các nhu cầu máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất kinh doanh có nguồn gốc nhập khẩu, cung cấp từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang bị ảnh hưởng do chủng mới của virus Corona nhằm ổn định sản xuất; đảm bảo cân đối nguồn cung ứng sản phẩm cho các đối tác trong và ngoài nước để hài hòa lợi ích và có tính thực tiễn trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát hiện nay.

Sản phẩm nước rửa tay khô KAZOKU của Công ty CP Xà phòng Hà Nội.



Riêng đối với nhóm ngành sản xuất chất tẩy rửa, VINACHEM đã trực tiếp chỉ đạo một số đơn vị thành viên cùng chung tay, chung sức kịp thời đưa vào sản xuất các mặt hàng, đặc biệt nước rửa tay khô, đảm bảo chất lượng nhằm cung ứng đủ sản phẩm, kịp thời đến tay người tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bình ổn giá trên thị trường.

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (LIXCO) và Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội (HASOCO), hai đơn vị thành viên của VINACHEM đã sản xuất các sản phẩm mới - nước rửa tay khô On1 (LIXCO) và nước rửa tay KAZOKU (HASOCO) - một mặt hàng đang khan hiếm và cần thiết hiện nay – Sản phẩm nước rửa tay khô On1 và KAZOKU đáp ứng khuyến cáo của Bộ Y tế về tầm quan trọng của việc “giữ sạch bàn tay” nhằm phòng chống virus corona.

Sản phẩm nước rửa tay khô On1 và KAZOKU có tác dụng diệt và loại bỏ một số vi khuẩn gây bệnh, nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, bổ sung kịp thời nguồn hàng đảm bảo chất lượng cho thị trường với giá cả ổn định.

Sản phẩm Gel rửa tay khô On1 của Công ty CP Bột giặt LIX.

Sản phẩm gel rửa tay khô On 1 và nước rửa tay KAZOKU là sản phẩm hoàn toàn mới, với công thức tối ưu giúp diệt và loại bỏ một số vi khuẩn có hại gây bệnh truyền nhiễm qua tiếp xúc. Sản phẩm được thiết kế với nhiều dung tịch khác nhau, thuận tiện mang theo bên người và có thể dùng ngay khi cần mà không phải rửa lại với nước.

Nước rửa tay khô On1 và KAZOKU được khuyến cáo sử dụng trước và sau khi ăn uống, sau khi cầm, đếm tiền, sau khi chơi thể thao, khi bị côn trùng cắn, khi dùng các thiết bị vệ sinh công cộng như: xe đẩy siêu thị, tay nắm cửa, taxi, thang máy, giúp phòng ngừa các bệnh về tay chân miệng và đường ruột, giúp diệt các vi khuẩn đường ruột gây bệnh như: vi khuẩn E.coli, Salmonella, Shigella...,”

Hiện nay, sản phẩm nước rửa tay khô On1 và KAZOKU đã được cung cấp tại các trung tâm thương mại, các siêu thị lớn, đại lý và nhiều điểm bán hàng của hai công ty; góp phần phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra và bình ổn thị trường.

