Vinatex sẽ tung 12 triệu khẩu trang kháng khuẩn ra thị trường

Số liệu từ Vinatex cho thấy, đến hết ngày 7/3, 18 đơn vị thành viên của tập đoàn đã cung ứng ra thị trường 8,5 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn, với nguồn nguyên liệu vải được cung cấp từ 7 doanh nghiệp trực thuộc.

Đến nay, năng suất may khẩu trang ở 18 đơn vị thành viên trong tập đoàn đã tăng lên đạt mức trần, từ 400-500 khẩu trang/công nhân/ngày, nên tập đoàn rất tự tin trong việc có thể cung ứng tốt hơn lượng khẩu trang vải kháng khuẩn ra thị trường nội địa.

Hiện tập đoàn đã có 7 đơn vị sản xuất nguyên liệu vải kháng khuẩn để cung ứng cho các doanh nghiệp may khẩu trang phòng chống dịch.

Theo Vinatex, dự kiến trong thời gian tới, Dệt kim Đông Phương sẽ sản xuất thêm loại vải dệt thoi kháng nước, với sản lượng tương ứng 5 triệu chiếc khẩu trang/tháng, đồng thời phối hợp với vải dệt kim kháng khuẩn của Dệt kim Đông Xuân để tạo nên dòng sản phẩm khẩu trang chất lượng cao hơn nữa phục vụ người tiêu dùng cả nước.

Trước đó, từ ngày 1/3 đã có thêm một đơn vị trực thuộc Vinatex tham gia sản xuất để tăng nguồn nguyên liệu vải kháng khuẩn cho may khẩu trang là Công ty CP Dệt lụa Nam Định. Sản lượng vải kháng khuẩn do Dệt lụa Nam Định cung cấp đạt 200.000 mét vải/tháng, tương đương với việc may 70.000 khẩu trang/ngày. Đặc biệt, loại vải Dệt lụa Nam Định sản xuất là vải dệt thoi kháng khuẩn.

Vinatex cũng khẳng định đảm bảo cung ứng ổn định trên hệ thống 5 cửa hàng bán lẻ trực thuộc với số lượng từ 150.000 – 200.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn/ngày do Dệt Kim Đông Xuân sản xuất. Người tiêu dùng có thể yên tâm mua mỗi lần 5 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn, không nên tích trữ nhiều, dành cơ hội mua khẩu trang cho nhiều người hơn.

Phạm Tuyên