Vingroup ra mắt ứng dụng Vinshop – Mô hình bán lẻ B2B2C lần đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 05/10/2020, Công ty Cổ phần One Distribution chính thức công bố ra mắt ứng dụng VinShop - một sản phẩm công nghệ có vai trò kết nối cung ứng hàng hóa trực tiếp từ nhà sản xuất tới chủ cửa hàng tạp hóa. Với khởi điểm hơn 20 ngàn cửa hàng tạp hóa kết hợp với ứng dụng VinID sở hữu 10 triệu khách hàng, VinShop đã bước đầu tạo nên mô hình B2B2C - Business to Business to Customer - đầu tiên trên thị trường bán lẻ Việt Nam.