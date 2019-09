VinMart & VinMart+ nhận giải 'Nhà bán lẻ Xanh' từ Liên đoàn Hiệp hội bán lẻ

Thông tin về các giải thưởng:

Giải thưởng “Nhà Bán lẻ xanh” duy nhất thuộc về: Vincommerce (VinMart&VinMart+) là nhà bán lẻ lớn nhất của Việt Nam nhận giải thưởng Fapra Awards 2019.

Giải thưởng “Ý tưởng bán lẻ sáng tạo nhất” thuộc về: Công ty TNHH Công nghệ Wumart - Trung Quốc; Trung tâm mua sắm Far East Big City tại Đài Loan - Trung Quốc; Fresh Mart – Indonesia; Công ty Trial holding – Nhật Bản; Công ty TNHH Korea Seven – Hàn Quốc; Trung tâm Singtel – Singapore.

Giải thưởng “Dịch vụ khách hàng xuất sắc” thuộc về: Chow Sang Sang Jewelry Co., Ltd. từ Hồng Kông - Trung Quốc; Công ty Chuỗi Chuyên gia Thể hình – Malaysia; Wilcon Depot Co., Ltd. - Philippines

Giải thưởng “Đào tạo nhân lực bán lẻ nỗ lực nhất” thuộc về: (không có)

Giải thưởng “Chiến dịch tiếp thị tốt nhất”, thuộc về: (không có)