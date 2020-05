VPBank giải quyết hàng ngàn hồ sơ giảm, giãn nợ cho người vay bị ảnh hưởng vì COVID

Theo đó, đối với các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch, tổng dư nợ của các khoản cơ cấu lại thời hạn trả nợ là gần 12 nghìn tỷ đồng tương ứng với hơn 14 nghìn trường hợp, và tổng số dư nợ được hỗ trợ giảm lãi suất là gần 33 nghìn tỷ đồng, tương ứng với hơn 22 nghìn hồ sơ đã xử lý, với mức lãi suất đã giảm từ 0,5% đến 3% mỗi trường hợp.

Tại VPBank, ngay ở giai đoạn đầu dịch bệnh, ban lãnh đạo đã đưa ra phương án ứng phó toàn diện, bao gồm lên kịch bản đối phó ứng với các cấp độ khác nhau của diễn biến dịch bệnh, xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) để đảm bảo hoạt động của ngân hàng không bị gián đoạn hay ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đưa ra các lộ trình cụ thể hỗ trợ khách hàng.

Ngân hàng nhận định, gánh nặng trên vai mỗi khách hàng có khoản vay lúc này là rất lớn, vì vậy, toàn hệ thống VPBank đang nỗ lực từng giờ để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Bên cạnh việc đưa ra quy định nội bộ về giảm, giãn nợ để thực hiện thống nhất trên toàn hệ thống, VPBank đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống phân loại, xử lý hỗ trợ tự động để có thể giải quyết được kịp thời lượng hồ sơ khổng lồ và tăng “phi mã” mỗi ngày.

Nếu như trong tháng 3, thời gian trung bình để giải quyết một bộ hồ sơ hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch bệnh có thể mất tới 4 ngày làm việc kể từ thời điểm hồ sơ đảm bảo đủ yêu cầu theo quy định, thì nay VPBank đã rút ngắn xuống còn 1 ngày làm việc. Thậm chí, đối với những khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, quan hệ tín dụng lâu năm với VPBank thì chỉ sau 4 tiếng là hai bên đã thống nhất và hoàn thiện phương án hỗ trợ chi tiết bao gồm cả việc giãn nợ và giảm lãi suất với khoản vay hiện hữu, giải ngân nhanh chóng với lãi suất thấp cho khoản vay mới để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt cơ hội phục hồi sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt hơn nữa, đối với các khách hàng cá nhân có những khoản vay dưới 100 triệu đồng thì hoàn toàn có thể sử dụng hệ thống đề nghị hỗ trợ trực tuyến của VPBank. Đây là hệ thống phê duyệt tự động, chỉ mất 1 giờ đồng hồ để được phê duyệt hỗ trợ, tính từ thời điểm khách hàng hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ và toàn bộ các hồ sơ đều có thể gửi trực tuyến mà không cần tiếp xúc trực tiếp với cán bộ ngân hàng hoặc phải đến tận nơi.

Không chỉ tập trung xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, VPBank còn tích cực hỗ trợ xử lý đối với các khách hàng đề nghị vay vốn mới, đơn giản hóa tối đa quy trình thủ tục, nhưng không nới lỏng điều kiện tín dụng, để đảm bảo chất lượng an toàn tín dụng, duy trì tính lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Tính đến ngày 04/05/2020, đã có tổng cộng hơn 13 nghìn hồ sơ giải ngân mới tương đương 18 nghìn tỷ đồng, với lãi suất cho vay trung bình giảm đến 3% so với trước thời gian dịch bệnh để hỗ trợ các khách hàng hiện hữu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

VPBank nhận thấy trong giai đoạn này, không chỉ các doanh nghiệp cần hỗ trợ mà các khách hàng cá nhân vay vốn ngân hàng cũng có nguy cơ rơi vào nợ xấu, vì thu nhập của người dân sút giảm hoặc mất việc do dịch bệnh.

Chính vì lẽ đó, thời gian vừa qua VPBank cũng song song giải quyết các nhu cầu được giảm, giãn nợ của các khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh tiểu thương. Tính đến ngày 04/05/2020, với các phân khúc này, VPBank đã có gần 13 nghìn hồ sơ được xử lý với tổng dư nợ lên tới gần 4.000 tỷ đồng, chiếm hơn 91% tổng số hồ sơ đề nghị hỗ trợ do dịch bệnh. Lượng hồ sơ chờ xử lý cũng tăng theo cấp số nhân mỗi ngày và được hệ thống giải quyết theo quy trình được cải tiến, đảm bảo hỗ trợ đến được với khách hàng sớm nhất.

Các khách hàng đã được giải quyết giảm, giãn nợ trong thời gian qua tại VPBank được xem xét dựa trên các yếu tố như khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch bệnh, thời gian đánh giá được tính từ cuối tháng 1 đến sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch bệnh. Bên cạnh việc giảm, giãn nợ, VPBank cũng thực hiện giữ nguyên nhóm nợ, không áp dụng nguyên tắc điều chỉnh vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn với nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/1 trong thời gian cơ cấu lại đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi theo quy định.

Bên cạnh các giải pháp tài chính hỗ trợ cụ thể cho từng phân khúc khách hàng, VPBank còn triển khai rất nhiều những hỗ trợ phi tài chính khác trong giai đoạn dịch bệnh này, điển hình như khóa đào tạo kinh doanh online hoàn toàn miễn phí dành cho các tiểu thương vốn chỉ quen với việc kinh doanh theo mô hình chợ truyền thống. Việc này nhắm giúp họ thích ứng được với yêu cầu giãn cách xã hội và vẫn có doanh thu cầm cự trong giai đoạn này, xa hơn nữa là để họ có thêm một kênh tạo doanh thu lâu dài và tiệm cận với xu hướng tất yếu của xã hội.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là khách hàng của VPBank cũng liên tục được tham gia các buổi tọa đàm trực tuyến, các buổi giao lưu, chia sẻ của các chuyên gia uy tín và những doanh nhân thành công để làm giàu thêm kinh nghiệm ứng phó với những biến cố không lường trước được của thị trường. Các tư vấn viên hỗ trợ khách hàng của VPBank thường xuyên liên hệ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của khách hàng, từ đó đưa ra được những hỗ trợ phù hợp để khách hàng rà soát, cân nhắc các phương án sản xuất, kinh doanh, cân đối tài chính, dòng tiền trong thời gian trong và sau dịch bệnh.

“Nhận định tình hình dịch bệnh dù có kết quả bước đầu khả quan nhưng diễn biến thời gian tới còn phức tạp, VPBank đã có phương án cân đối nguồn lực trong thời gian ít nhất 6 tháng tới, đảm bảo tình hình kinh doanh của ngân hàng được an toàn, hiệu quả nhưng cũng có thể kịp thời hỗ trợ các khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn này, cùng chung tay góp phần giúp nền kinh tế phục hồi sau đại dịch và giảm thiểu các yếu tố tiêu cực có thể tác động tới tình hình chung trong thời gian tới”, đại diện VPBank chia sẻ.