VPBank là một trong những ngân hàng hỗ trợ nữ doanh nhân

Đây là giải thưởng nằm trong chương trình Women’s Market Champion Awards (Chương trình Giải thưởng vinh danh các tổ chức tín dụng dẫn đầu thị trường trong phân khúc khách hàng nữ) do Liên minh Ngân hàng Toàn cầu vì Phụ nữ (GBA) tổ chức. Theo đó, các tổ chức tín dụng được vinh danh trong chương trình này được đánh giá là đã phục vụ rất tốt khách hàng là nữ giới, thông qua các giải pháp toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

“Các tổ chức được trao giải lần này là những người hùng thực sự của phụ nữ. Họ đã làm việc không ngừng nghỉ nhằm giải phóng tiềm năng kinh tế của nữ giới,” bà Inez Murray, Giám đốc điều hành của GBA, nhận xét.

Đối với VPBank, giải thưởng 2018 New Program Award là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực khai phóng tiềm năng nữ doanh nhân của ngân hàng trong năm nay. Theo một cuộc khảo sát của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Việt Nam hiện có gần 600.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó doanh nghiệp do nữ làm chủ chiếm 21%. Hơn một nửa trong số doanh nghiệp do nữ làm chủ đó có quy mô siêu nhỏ và thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài chính. Trong bối cảnh đó, VPBank là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam có giải pháp tổng thể tạo thành bệ phóng giúp cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ lớn mạnh và thịnh vượng.

Bắt đầu từ năm 2017 tới nay, khi VPBank triển khai thí điểm phân khúc doanh nghiệp do nữ làm chủ, đã có hơn 1.400 doanh nghiệp tham gia các hoạt động phi tài chính. Hiện các doanh nghiệp do nữ làm chủ đóng góp xấp xỉ 18% cấu phần trong tổng số khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của VPBank, và đóng góp 26% tổng dư nợ vay đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

“Chúng tôi rất vinh dự và tự hào nhận được giải thưởng New Program Award. Giải thưởng này sẽ là nguồn động lực lớn lao thúc đẩy chúng tôi tiếp tục phục vụ các doanh nghiệp do nữ làm chủ tốt hơn nữa. Tại VPBank, chúng tôi tin rằng hỗ trợ các doanh nghiệp do nữ làm chủ không chỉ trao đi tấm thẻ miễn phí. Quan trọng hơn, điều đó mang lại sự công bằng với những người phụ nữ trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính,” ông Fung Kai Jin, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp vừa và Nhỏ, VPBank, chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng điều đó cũng sẽ giúp nâng cao nhận thức rằng các giải pháp của ngân hàng có thể giúp các nữ doanh nhân tham gia vào hoạt động kinh tế thành công hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 1900 545 415 hoặc 024 3928 8880 hoặc truy cập Website: http://www.vpbank.com.vn/.

P.V