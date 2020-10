VPBank nhận giải thưởng danh giá về quản trị rủi ro từ The Asian Banker

Vừa qua, VPBank được tạp chí The Asian Banker bình chọn và trao giải thưởng quốc tế “Quản trị rủi ro thanh khoản tốt nhất” (The Achievement in Liquidity Risk Management), đưa VPBank lần đầu tiên sánh ngang với các tổ chức tín dụng lớn hàng đầu khu vực Châu Á trong lĩnh vực quản trị rủi ro.